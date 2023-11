Ανθρακικά ουδέτερα και με ηλεκτρικό 100% εγγυημένης προέλευσης ΑΠΕ όλα τα θέρετρα του Ομίλου, με στόχο τη μηδενική κατανάλωση άνθρακα (net zero) έως το 2030 – Διπλάσια η χρηματική δαπάνη για δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς το 2022 – Αυξημένη κατά 30% η συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Σημαντικές επιδόσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, προσφοράς στην κοινωνία και εταιρικής διακυβέρνησης καταγράφει η Ετήσια Έκθεση ESG (Environmental, Social, Governance) του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos για το 2022, που δημοσιεύτηκε για την ενημέρωση όλων των εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών.

Στον φετινό απολογισμό του Ομίλου παρουσιάζονται, μέσα από χρηματοοικονομικά και άλλα στοιχεία, τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των δράσεων και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει στο πλαίσιο των προγραμμάτων αειφορίας, Sani Green και Ikos Green, εστιάζοντας σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: τη βιώσιμη λειτουργία των ξενοδοχείων του, Sani Resort και Ikos Resorts, μέσα από τις αρχές της κλιματικής ουδετερότητας, της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του οικοσυστήματος, τη θετική επίδραση στην κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες στην εργασία και έμπρακτη υποστήριξη στις τοπικές κοινότητες, την ενίσχυση της οικονομίας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη της τοπικής παραγωγής.

«Η αειφορία είναι πυξίδα για την ανάπτυξη του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων. Αποτελεί προτεραιότητα και καθολικό αίτημα όλων των εταίρων μας: επενδυτών, ρυθμιστικών φορέων, εργαζομένων, επισκεπτών, που ζητούν πρόοδο και αποδείξεις για τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, τις δράσεις μας για τη συμπερίληψη, την κοινωνική ευημερία, τη διαφάνεια. Στον Όμιλο Sani/Ikos, η αειφορία αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της καθημερινότητάς μας εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Με οδηγό μας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, όραμά μας είναι να ανοίξουμε τον δρόμο για τον αειφόρο τουρισμό στην Μεσόγειο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη φιλοξενία», ανέφερε η Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos.

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact), έχοντας λάβει πληθώρα σημαντικών διεθνών διακρίσεων και πιστοποιήσεων στον τομέα της αειφορίας (πχ. ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 50001:2018, Travelife, Green Key International, 10 Γαλάζιες Σημαίες).

Εδώ, ολόκληρη η Έκθεση ESG του Ομίλου Sani/Ikos για το 2022.

Πρότυπα βιώσιμης λειτουργίας τα θέρετρα του Ομίλου στην Μεσόγειο

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι πρωτοπόρος σε τομείς βιώσιμης λειτουργίας, όπως η διαχείριση ενέργειας, νερού και απορριμμάτων, έχοντας θέσει φιλόδοξο τριπλό στόχο για μηδενικό άνθρακα (net zero) έως το 2030, μηδενικά πλαστικά μίας χρήσης και μηδενικά απόβλητα προς υγειονομική ταφή έως το τέλος του 2024 – τομείς στους οποίους σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2022.

Πλέον, όλα τα θέρετρα Sani και Ikos σε Ελλάδα και Ισπανία είναι ανθρακικά ουδέτερα και ηλεκτροδοτούνται με ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης, έχοντας λάβει τις σχετικές πιστοποιήσεις (ISO 14064-1:2018, ISO 50001:2018). Η ανθρακική στρατηγική του Ομίλου περιλαμβάνει σειρά δράσεων με ορίζοντα το 2030, όπως σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων και του στόλου οχημάτων. Ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο δημιουργήθηκε φέτος στην Κω, για την παροχή «πράσινης» ενέργειας στο Ikos Aria, ενώ σε συνεργασία με το ελληνικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει ξεκινήσει ο υπολογισμός των απορροφήσεων άνθρακα στο δάσος της Σάνης στην Χαλκιδική, με στόχο την αύξησή τους.

Αλλά και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις. Τα πλαστικά μίας χρήσης μειώθηκαν κατά 70% σε όλα τα ξενοδοχεία, σε σύγκριση με το 2018, ενώ οι επιδόσεις του Ομίλου στην ανακύκλωση υλικών (ανακυκλώνονται πάνω από 20 είδη υλικών, με διαλογή στην πηγή) βελτιώθηκαν πάνω από 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 70% στο γυαλί, το 80% στο χαρτί και το 100% στα λεγόμενα επικίνδυνα υλικά. Το σύνολο του νερού που καταναλώθηκε στα ξενοδοχεία επαναχρησιμοποιήθηκε -μέσω ειδικής επεξεργασίας- για την άρδευση των κήπων, ενώ εφαρμόστηκαν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των διαρροών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, ξεκίνησε η χρήση της τεχνολογίας Artificial Intelligence στις κουζίνες με σκοπό την εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων.

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των οικοσυστημάτων

Η προστασία των ευάλωτων μεσογειακών οικοσυστημάτων και η προώθηση του οικολογικού τουρισμού στους επισκέπτες, αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου Sani/Ikos. Ο Όμιλος συνεργάζεται συστηματικά με επιστημονικά ινστιτούτα και ΜΚΟ για την προστασία της φύσης και των πληθυσμών ζώων που ζουν γύρω από τα ξενοδοχεία του.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία , προστατεύει τα 225 είδη πουλιών -πολλά από αυτά απειλούμενα- που ζουν στους υγροτόπους της Σάνης, ενώ έχει αναπτύξει δράσεις ορνιθοπαρατήρησης για τους επισκέπτες.

, προστατεύει τα 225 είδη πουλιών -πολλά από αυτά απειλούμενα- που ζουν στους υγροτόπους της Σάνης, ενώ έχει αναπτύξει δράσεις ορνιθοπαρατήρησης για τους επισκέπτες. Στηρίζει τη δράση της οργάνωσης iSea για την καταγραφή των δελφινιών στον Θερμαϊκό Κόλπο.

για την καταγραφή των δελφινιών στον Θερμαϊκό Κόλπο. Δημιούργησε, σε συνεργασία με τη Bee Camp , το πρώτο διαδραστικό Bee Spot στην Ελλάδα, αφιερωμένο στην προστασία της μέλισσας.

, το πρώτο διαδραστικό Bee Spot στην Ελλάδα, αφιερωμένο στην προστασία της μέλισσας. Υλοποιεί προγράμματα εμβολιασμού, στείρωσης, αλλά και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις.

Το 2022 οι συμμετοχές των επισκεπτών στις οικολογικές ξεναγήσεις και δραστηριότητες των ξενοδοχείων Sani και Ikos υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021, κάτι που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον οικοτουρισμό.

Στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας – στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι

Ο Όμιλος Sani/Ikos διαχρονικά στηρίζει και επενδύει ενεργά στις τοπικές κοινότητες, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις αναδυόμενες ή έκτακτες κοινωνικές ανάγκες.

Το 2022, ο Όμιλος, διπλασιάζοντας τη δαπάνη για την κοινωνική του δράση, ενίσχυσε το έργο περισσότερων από 40 οργανώσεων και σωματείων που φροντίζουν για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες. Μεταξύ άλλων, προσέφερε εργασία και δωρεάν στέγαση σε 300 Ουκρανούς πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, ενώ συνεργάστηκε με το δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών, φέρνοντας το πρόγραμμα «κινητής βιβλιοθήκης» σε πάνω από σαράντα αίθουσες διδασκαλίας και 800 μαθητές σε δημοτικά σχολεία κοντά στα ξενοδοχεία του. Επίσης, με το μήνυμα ‘Share More, Waste Less’ από το Sani Resort και με το αντίστοιχο ‘Less to Pack, More to Give’ από τα Ikos Resorts, ο Όμιλος προσκαλεί τους επισκέπτες του από όλον τον κόσμο να συνδράμουν στην πρωτοβουλία των «καλαθιών δωρεάς», προσφέροντας είδη που δεν χρειάζονται όπως ρουχισμό, παιχνίδια κ.λπ, για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Σταθερά αρωγός της τοπικής οικονομίας, συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στην τοπική αγορά εργασίας και παραγωγή. Από τους 7.200 εργαζομένους του σε Ελλάδα και Ισπανία, πάνω από το 60% προέρχεται από την εκάστοτε τοπική αγορά εργασίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών του προέρχεται από εγχώριους και τοπικούς παραγωγούς, με κριτήρια βιωσιμότητας.

Οι αρχές της συμπερίληψης και της ισότητας χαρακτηρίζουν την εργασιακή κουλτούρα του Ομίλου. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε πάνω από 30%, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων του ενισχύθηκε κατά σχεδόν 50%.

Δείτε το βίντεο “Transforming Tourism for a Sustainable Future” για το έργο του Ομίλου στον τομέα της βιωσιμότητας.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει νέα επενδυτικά έργα δυναμικότητας σχεδόν 1,000 δωματίων, σουιτών και βιλών για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), ενώ νέοι προορισμοί βρίσκονται στα σχέδια. Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων Sani Resort and Ikos Resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στους επισκέπτες του και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους του, σημαντικά οφέλη για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα ξενοδοχεία του, αλλά και αξία για τους μετόχους του. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact). Περισσότερες πληροφορίες: saniikos.com