Ο Θοδωρής Μαραντίνης, βρέθηκε στην Κύπρο, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, για έναν πολύ ξεχωριστό λόγο! Τραγούδησε για τις γυναίκες, σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή έναρξη των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2023.

Με έμπνευση από το μήνυμα της βραδιάς «γίνε η γυναίκα που ονειρεύεσαι», ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσίασε ένα εντυπωσιακό medley με κομμάτια που έχουν τραγουδήσει παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτριες και έχουν στο επίκεντρό τους τη γυναίκα!

Από το First be a Woman μέχρι το Girls της Beyoncé και από το Man, I Feel like a Woman μέχρι το If I was a Rich Girl, όπου προσέθεσε δικούς του στίχους στα ελληνικά προτρέποντας όλες τις γυναίκες να πιστέψουν στον εαυτό τους και στη δύναμη που κρύβουν μέσα τους, ο Θοδωρής Μαραντίνης έδωσε το δικό του στίγμα στην έναρξη της βραδιάς. Θέλοντας να περάσουν το μήνυμα πως κάθε γυναίκα πρέπει να αγκαλιάσει τον εαυτό της και να αγαπήσει τη διαφορετικότητά της, μαζί του επί σκηνής βρέθηκαν και 13 ξεχωριστές γυναίκες, η κάθε μια με τη δική της μοναδικότητα. Ανάμεσά τους ήταν η Elena Clark που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, καθώς και η Ραφαέλα Μιλτιάδους, Γυναίκα της Χρονιάς 2021 και Πρέσβειρα Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο, η οποία μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε το 2019 βρίσκεται πλέον σε αμαξίδιο και χόρεψαν μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη.