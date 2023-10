Χιλιάδες Bachelors και Masters, κορυφαία πανεπιστήμια από Ελλάδα και 10+ χώρες, υποτροφίες σπουδών για όλους! Το Brive Student Day 2023 είναι γεγονός και αποτελεί την πρώτη έκθεση που προσφέρει υποτροφία έως και 1.000€ σε κάθε συμμετέχοντα.

Η διεθνής έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του Brive φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα top πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ προσφέρει πληθώρα επιλογών σπουδών και με προσιτά δίδακτρα!

Όποιος ενδιαφέρεται να επισκεφθεί την έκθεση, μπορεί να δηλώσει δωρεάν τη συμμετοχή του μέσα από την πλατφόρμα του Brive.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023 & ώρα 16:00 – 20:00, στο Royal Olympic Hotel Athens.

Γιατί αξίζει να παρευρεθείτε στο Brive Student Day 2023;

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία:

Να συνομιλήσουν με εκπροσώπους από 25+ κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και να λύσουν κάθε απορία για τις σπουδές τους

της Ελλάδας και του εξωτερικού και να λύσουν κάθε απορία για τις σπουδές τους Να λάβουν με τον πιο απλό τρόπο το brive scholarship award , το οποίο ισοδυναμεί με μία υποτροφία έως και 1.000€ για σπουδές στα πανεπιστήμια της έκθεσης, με έναρξη έως και τον Οκτώβριο του ‘24

, το οποίο ισοδυναμεί με μία υποτροφία έως και 1.000€ για σπουδές στα πανεπιστήμια της έκθεσης, με έναρξη έως και τον Οκτώβριο του ‘24 Να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικά offers και υποτροφίες από τα πανεπιστήμια

Να μπουν σε κλήρωση για ένα πλήρες πρόγραμμα IELTS

Να ενημερωθούν για τη σύνταξη του βιογραφικού τους και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους career coaches, για να μάθουν πολύτιμα tips καριέρας

τους και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους career coaches, για να μάθουν πολύτιμα tips καριέρας Να λάβουν επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά και δωρεάν συμβουλευτική σπουδών σχετικά με το κόστος, τις προδιαγραφές, τη διαδικασία αιτήσεων και πολλά ακόμη

Να διασυνδεθούν με οργανισμούς και φοιτητικά σωματεία που προωθούν δράσεις σχετικές με τον εθελοντισμό, τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την πρακτική άσκηση

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν πρόγραμμα σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην αίτησή τους με την πλήρη υποστήριξη του Brive!

Μία all-in-one πλατφόρμα, ιδανική για κάθε υποψήφιο φοιτητή

Το Brive είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα που απλοποιεί για κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή τη διαδικασία αναζήτησης, επιλογής και αίτησης σπουδών σε πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί σε χιλιάδες προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, να εντοπίσει -εύκολα και γρήγορα- αυτό που του ταιριάζει και να κάνει online αίτηση στα πανεπιστήμια της επιλογής του.

Αυτήν τη στιγμή, η πλατφόρμα μετρά δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες και μηνιαίους επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ έχει ήδη βοηθήσει εκατοντάδες υποψηφίους να ξεκινήσουν τις σπουδές των ονείρων τους σε προορισμούς όλου του κόσμου.

Your future is Brive! #anyone, anywhere.