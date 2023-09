Το Πρόγραμμα «Agon, an Olympic Legacy», μια πρωτοβουλία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), έχει ολοκληρωθεί και είναι πλέον διαθέσιμο για τους επισκέπτες του Μουσείου. Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων και δράσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μουσείου και της αποστολής του να εκπαιδεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους, ελληνόφωνους και μη, να ανακαλύψουν την φιλοσοφία του Ολυμπισμού μέσα από την ιστορία του, τις αξίες του, και το ρόλο της Ελλάδος στην διαμόρφωση της σύγχρονης μορφής του, τη χαρά και τα οφέλη του αθλητισμού, καθώς και την ικανοποίηση του να δίνει κανείς τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε του προσπάθεια.

Η δωρεά του ΙΣΝ στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προγραμμάτων «Agon, Family» (παιχνίδι ανακάλυψης και φαντασίας για παιδιά και γονείς) και «Agon, Classic Researcher» (θεματική περιήγηση για την Αθήνα για οικογένειες και για τους επισκέπτες της Μόνιμης Έκθεσης), τη θεματική «Listen to Our Story» (ηχητική και απτική ξενάγηση για όλους, με σχεδιασμό προσανατολισμένο στα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης), το σχεδιασμό και δημιουργία των Μουσειοσκευών «AOM Suitcases» σε 5 γλώσσες, την ανάπτυξη του χώρου «Become an Olympian» με διαδραστικά εκθέματα Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό της Αίθουσας Εκπαιδευτικών Δράσεων του Μουσείου.

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας διοργάνωσε Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του προγράμματος «Agon, an Olympic Legacy» στην οποία, η Ελίνα Κλαριδοπούλου από τη Διεύθυνση Δωρεών του ΙΣΝ, είπε: «Το πρόγραμμα «Agon, an Olympic Legacy» και οι αξίες του Ολυμπισμού, με τον σεβασμό, την ελπίδα και την άμιλλα που εμπεριέχουν, συγκλίνουν με τον προσανατολισμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που επιδιώκει να θέτει πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Χαιρόμαστε που, με αυτή τη συνεργασία, συμβάλλουμε στην αποστολή του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, να προσφέρει σε παιδιά, νέους και μεγάλους, κατοίκους της πόλης και επισκέπτες, μια άρτια και ποιοτική, βιωματική περιήγηση στο κλασικό και σύγχρονο παρελθόν των Ολυμπιακών Αγώνων. Το «Agon, an Olympic Legacy» έρχεται να μας ταξιδέψει στον μοναδικό κόσμο των Ολυμπιακών Αγώνων».

Η Ελίνα Πεχλιβανίδη εκ μέρους του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας και διαχειρίστρια του έργου ανάπτυξής της, μίλησε για τη θεματική, τη μεθοδολογία και τους στόχους που επιτυγχάνει η πρωτοβουλία αυτή, ως μέρος του εκπαιδευτικού και κοινωφελούς έργου του Μουσείου: «Στόχος του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας είναι το εκπαιδευτικό και κοινωφελές έργο του να αποκτά όλο και μεγαλύτερη εμβέλεια, όλο και μεγαλύτερη απήχηση σε ολοένα και περισσότερα κοινά. Με αυτούς τους άξονες και προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε σχεδιάζοντας τα προγράμματα της πρωτοβουλίας «Agon, an Olympic Legacy». Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάδειξη της έννοιας που διατρέχει τη μόνιμη έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, και αποτελεί βασικό πυλώνα της· είναι η έννοια του (ευγενούς) «Αγώνα», όπως την ανακαλύπτουμε μέσα από την φιλοσοφία του Ολυμπισμού, την Ολυμπιακή Ιστορία των Αγώνων, και τα παραδείγματα των αθλητών που συμμετέχουν διαχρονικά σε αυτούς.

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας ευχαριστεί όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που εργάσθηκαν για την ανάπτυξη του προγράμματος «Agon, an Olympic Legacy» που υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).