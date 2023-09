Η Foundever™, η παγκόσμια ηγέτιδα στην Εξυπηρέτηση Πελατών (CX), με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και το όραμά της για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον, υποστηρίζει το πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS.

Το ελληνικό hub της Foundever, αναγνωρίζοντας την ευθύνη για ενεργή συμβολή στην κοινωνία και τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών, πραγματοποιεί εκπαιδευτική δράση προσφέροντας γραφική ύλη και σχολικά είδη σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η έλλειψη σχολικών ειδών αποτελεί χρόνιο πρόβλημα και ζήτημα για πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα.

Εναρμονιζόμενοι με τα κριτήρια ESG που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της κοινωνίας και την εταιρική διακυβέρνηση, οι εργαζόμενοι του hub στην Αθήνα συγκέντρωσαν σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και κάθε λογής σχολικά ειδή για να δωρίσουν σε μικρά παιδιά και εφήβους των Παιδικών Χωριών SOS. Το σύνολο των αντικειμένων που θα συλλεχθεί, θα συμβάλει στην υποστήριξη των παιδιών κατά την επιστροφή τους στο σχολείο. Αυτή η συμβολική προσπάθεια δίνει ένα ηχηρό μήνυμα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων κάθε παιδιού στη μάθηση και να αναπτυχθούν σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον που θα τους δώσει το έναυσμα να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.

Η συνεργασία της Foundever με τα Παιδικά Χωριά SOS ενισχύει το όραμα της εταιρείας να σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς. Τα Παιδικά Χωριά SOS εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραμένουν ενεργά στο πλευρό των παιδιών που έχουν ανάγκη και παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα οικογενειακής αποκατάστασης, μαθησιακής υποστήριξης και ενδυνάμωσης.

Φέτος, η Foundever™, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού, πραγματοποιεί παγκοσμίως εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση και βοήθεια τοπικών οργανισμών και κοινοτήτων για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Η Όλγα Δίπλαρου, Human Resources Director of Foundever in Greece and Egypt δήλωσε σχετικά: «Η εταιρική υπευθυνότητα και η κοινωνική πρόοδος αποτελούν βασικές αξίες της Foundever. Καθημερινά δεσμευόμαστε να ενεργούμε για το καλύτερο και το πιο θετικό αποτύπωμα στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε με στόχο να είμαστε μια κινητήρια δύναμη για το καλό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια και το πολύτιμο έργο των Παιδικών Χωριών SOS και να προσφέρουμε χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη».

H Λίνα Βαϊανού, Διευθύντρια Εύρεσης Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την Foundever™ για τη στήριξη και την προσφορά σχολικών ειδών. Τέτοιες πρωτοβουλίες μας γεμίζουν αισιοδοξία, αλλά, κυρίως, χαρίζουν χαρά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.»