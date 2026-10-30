Για τον κίνδυνο να βρεθεί η γαλλική οικονομία σε αδιέξοδο, προειδοποίησε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ.

«Αν δεν επιτύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση που έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση», είπε ο Λεσκίρ.

Η δήλωση αυτή έγινε την ώρα που το ΑΕΠ της Γαλλίας μειωνεται κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2026, (αφού παρέμεινε στάσιμο στο δεύτερο και μειώθηκε κατά 0,2% στο πρώτο) και με η γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν είναι προς το παρόν σε θέση, ελλείψει κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να εγκρίνει το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee), η γαλλική οικονομική ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 0,5% το 2027.

Η μείωση της δραστηριότητας οφείλεται κυρίως στην απότομη πτώση των εξαγωγών (-1,7% έπειτα από +2,8% στο δεύτερο τρίμηνο), όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έπειτα από αύξηση 0,2% την άνοιξη, κυρίως λόγω των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων, της ανάκαμψης των ενεργειακών δαπανών και της αυξημένης κατανάλωσης υπηρεσιών, ιδίως σε υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής.

Οι επενδύσεις μειώθηκαν περαιτέρω (-0,6% έπειτα από -0,5%), ιδίως λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε κατασκευές (-0,5%), ενώ οι επενδύσεις σε μεταποιημένα προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,9%.

Από την πλευρά της προσφοράς, η μεταποιητική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 1,4%, με σημαντική μείωση στον εξοπλισμό μεταφορών (-3,5%) και στην επεξεργασία τροφίμων (-1,5%). Οι κατασκευές μειώθηκαν επίσης (-0,4%).

Οι υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά, συνέχισαν να αυξάνονται (+0,3%), χάρη ιδίως στις υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις οικιακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες μεταφορών.