Αυστηρό μήνυμα πως όποιος εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς θα εκδιωχθεί από την ΑΑΔΕ, έστειλε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, αναφέρθηκε στις υποθέσεις Χωριάτικο και Pizza Fan και έδωσε τα συγχαρητήριά του στο ελληνικό FBI: «Η ΔΑΟΕ έχει κάνει καλή δουλειά. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Εμείς ελέγχουμε το τιμολόγιο η αστυνομία έχει το τηλέφωνο, την παρακολούθηση».

«Το MyData βλέπει τιμολόγια που έχουν εκδοθεί, ότι δεν έχει εκδοθεί και έχει πληρωθεί με μετρητά, δεν το βλέπουμε. Για αυτό έχει τεράστια σημασία η μεταρρύθμιση που έγινε με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Όπως τόνισε δεν γνωρίζει ο ίδιος ποιοι μπορεί να εμπλέκονται: «Προφανώς και δεν είμαι ντετέκτιβ εγώ. Η δουλειά είναι η υπηρεσία να τα δει, να δει τι άλλο υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει κάτι άλλο; Να τα συσχετίσουμε και όπως έχουμε κάνει κάθε φορά μέχρι τώρα και θα κάνουμε και εδώ, θα το πάμε μέχρι τέλους».

«Όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους θα εκβληθούν από τις τάξεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι γι’ αυτό και δεν θα αφήσουμε τους ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα των 12.500 υπαλλήλων μας που από το πρωί μέχρι το βράδυ απ’ άκρη σ’ άκρη της γης δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, να διασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισμό και να διευκολύνουν το εμπόριο», συνέχισε.

«Να μην εργαλειοποιείται πολιτικά η ΑΑΔΕ»

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που ακούγονται πως κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους προσέλαβε ο ίδιος στην ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής απάντησε:

«Όχι βέβαια, δεν προσλαμβάνουμε εμείς υπαλλήλους. Υπάρχει διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης και τοποθέτησης και λοιπά. Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχω συνηθίσει κι εγώ και η οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεχομένως να έχουν κι άλλες σκοπιμότητες και επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί να κάνουμε και κάτι καλό για να δεχόμαστε κάποιες τέτοιες επιθέσεις πολλές φορές. Θα τις προσπεράσω. Εμένα με ενδιαφέρει η συνολική εικόνα της υπηρεσίας, η οποία θα έλεγα ότι, και ενώ πόσο πάμε και προς τις εκλογές, καλό είναι να μην εργαλειοποιείται πολιτικά. Είμαστε κρατική υπηρεσία, είμαστε ανεξάρτητη αρχή, είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ότι τα δημόσια έσοδα θα εισπράττονται. Υπάρχει επόμενη μέρα και μετά τις εκλογές και πρέπει να μπορούμε να λειτουργούμε».

«Η ΑΑΔΕ κάνει κάθε χρόνο 30.000 ελέγχους, περίπου τακτικούς, γύρω στους 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης, πάνω από 1.000 έρευνες απάτης ΦΠΑ, με πολύ μεγάλα έσοδα. 2,7 δισ. βεβαιώσαμε μόνο πέρσι από τους τακτικούς ελέγχους και άλλα 400 τόσα εκατομμύρια εντοπίσαμε απάτη στον ΦΠΑ. Η χώρα έχει 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μη συζητάμε τώρα γιατί δεν ελέγχθηκαν 2», σημείωσε επίσης ο κ. Πιτσιλής.

«Πολύ μεγάλο το δίκτυο στο Χωριάτικο – Πληγή οι αχυράνθρωποι»

Για την υπόθεση του Χωριάτικου σημείωσε πως «είχαν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς είχαμε ξεκινήσει τη δική μας ελεγκτική διαδικασία. Επειδή όμως έχουμε συνεργασία και συντονισμό, κάναμε ένα βήμα πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά. Έχουμε κι εμείς πράγματα σε εξέλιξη. Κάναμε πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά και έχουμε κι εμείς πράγματα εντοπίσει. Το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο».

«Οι αχυράνθρωποι είναι μια πληγή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αντιμετωπίζουμε».

Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε επίσης πως «οι εταιρείες συστήνονται αυτόματα. Και καλώς, ξαναλέω, γενικά το επιχειρείν αυτό θα έπρεπε να είναι. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, όπου έπρεπε να περιμένεις μέρες ή και εβδομάδες για να ολοκληρωθεί μια σύσταση. Είναι κατάκτηση της χώρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε εκείνη τη δικλείδα ασφαλείας ότι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να μην τις αφήνουμε να ολοκληρωθούν. Ή αν τις αφήνουμε, να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο. Να πάρουμε πληροφορία. Όλα αυτά λοιπόν είναι και επιχειρησιακό σχεδιασμός και προτάσεις τις οποίες ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών».

«Ασχολούμαστε με τα μεγάλα ψάρια»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε πως «η φορολογική συμμόρφωση δεν είναι μόνο υπόθεση της φορολογικής αρχής. Θέλουμε φορολογική συμμόρφωση; Πρέπει να ζητάμε απόδειξη με μετρητά ή κάρτα. Η φορολογική αρχή δεν μπορεί να είναι παρούσα σε κάθε συναλλαγή μεταξύ των πολιτών. Δεν μπορεί να είναι σε κάθε δικηγορικό γραφείο, εστιατόριο, να βλέπει εάν εκδόθηκε απόδειξη ή όχι».

Επίσης σημείωσε πως «η ΑΑΔΕ ελέγχει όλο το φάσμα της οικονομίας, και μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες και μικρές. Έχουμε δώσει τον τόνο ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με μικροποσά και με μικροεπιχειρήσεις και με μικροπαραβατικότητες, να το πω έτσι. Όντως αυτό που θέλουμε όλοι είναι τα μεγάλα ψάρια και η προκλητική φορολογική συμπεριφορά».