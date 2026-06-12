Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινή συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.400 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά για το 2026.

Ανοδικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές λόγω των προσδοκιών για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.428,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,60%), του ΔΑΑ (+3,14%), της Σαράντης (+2,89%), της Πειραιώς (+2,85%), της Optima Bank (+2,73%), της Eurobank (+2,57%) και της Titan (+2,56%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-0,93%) και της Coca Cola HBC (-0,19%).

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 13 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,23%) και ΥΚΝΟΤ (+4,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (-5,96%) και Quest Συμμετοχών (-4,89%).