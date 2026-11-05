Περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες στην Ελλάδα αριθμεί πλέον το PPC blue app, καταγράφοντας ένα νέο ορόσημο για τη ΔΕΗ blue και την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Η αύξηση των χρηστών της εφαρμογής ακολουθεί τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της ΔΕΗ blue, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 1.000 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας όλο και περισσότερους οδηγούς να εντάξουν την ηλεκτροκίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις και τα ταξίδια τους.

Μέσα από το PPC blue app, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίζουν τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κατάστασή τους και να πραγματοποιούν κράτηση σε ταχυφορτιστές DC και HPDC. Παράλληλα, μέσω του PPC blueTrips μπορούν να σχεδιάζουν μεγαλύτερες διαδρομές, οργανώνοντας εκ των προτέρων τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης.

Η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο «κόσμο προνομίων» για τους εγγεγραμμένους πελάτες της, προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αποκλειστικές υπηρεσίες για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Η εγγραφή είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται εύκολα μέσα από το PPC blue app.

Η εφαρμογή λειτουργεί ως βασικό ψηφιακό σημείο επαφής των οδηγών με το οικοσύστημα της ΔΕΗ blue, παρέχοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες φόρτισης, στο ιστορικό των συνεδριών και των συναλλαγών τους, καθώς και σε διαθέσιμα προνόμια και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη χρήση ηλεκτρικού οχήματος.

ΔΕΗ blue: το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Η ΔΕΗ blue συνεχίζει να αναπτύσσει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, με παρουσία σε αστικά κέντρα, βασικούς οδικούς άξονες και δημοφιλείς προορισμούς.

Σήμερα, το δίκτυο δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue περιλαμβάνει περισσότερα από 750 σημεία ταχυφόρτισης DC και HPDC, καθώς και 52 ΔΕΗ blue Hubs, ενισχύοντας τις δυνατότητες γρήγορης φόρτισης τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η ανάπτυξη του PPC blue app, παράλληλα με τη συνεχή επέκταση του δικτύου δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue, ενισχύει την παρουσία της σε κάθε στάδιο της μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα, από τον σχεδιασμό της διαδρομής και την εύρεση φορτιστή έως τη φόρτιση στον προορισμό.