Τριάντα χρόνια παρουσίας στον χώρο των μεσογειακών τροφίμων συμπληρώνει η medbest, η ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες. Την επέτειό της γιόρτασε στο εστιατόριο Zohos του ξενοδοχείου Electra Palace Athens, με μια βραδιά αφιερωμένη στη μεσογειακή γαστρονομία και στα προϊόντα του premium brand της, NEFÉLI.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 150 συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, φίλοι της εταιρείας και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Μέσα από έξι θεματικούς γευστικούς σταθμούς, οι καλεσμένοι γνώρισαν διαφορετικές προτάσεις αξιοποίησης των προϊόντων της NEFÉLI, από μεζέδες και συνδυασμούς τυριών έως cocktails και mocktails.

«Θέλαμε ο εορτασμός των 30 χρόνων της medbest να πάρει τη μορφή μιας εμπειρίας που να αφηγείται τη διαδρομή μας. Ένα ταξίδι γεύσεων και ιστοριών από διαφορετικούς τόπους και ανθρώπους που γνωρίσαμε στο ταξίδι αυτό. Και είχε ιδιαίτερη αξία για εμάς να μοιραστούμε αυτή τη διαδρομή με αυτούς τους ανθρώπους που υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι μέρος της ιστορίας μας», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μαριανός, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της medbest.

Έξι γευστικοί σταθμοί με την υπογραφή της NEFÉLI

Για την περιήγησή τους, οι προσκεκλημένοι παρέλαβαν ένα ειδικά σχεδιασμένο επετειακό «διαβατήριο», στο οποίο συγκέντρωναν τη σφραγίδα κάθε γευστικού προορισμού. Οι σελίδες του περιλάμβαναν μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από τόπους, αρώματα και συνήθειες γύρω από το μεσογειακό τραπέζι.

Η «Καλοκαιρινή Ραστώνη» επικεντρώθηκε στους μεζέδες και στις ελιές, ενώ ο «Κήπος της Νύμφης» συνδύασε λεμόνι, βότανα και αρωματικές ελιές. Στο «Νέκταρ του Νότου», τα προϊόντα της NEFÉLI αποτέλεσαν έμπνευση για cocktails και mocktails με μεσογειακό χαρακτήρα.

Οι «Γεύσεις Ταξιδιού» παρουσίασαν προτάσεις με antipasti και αλμυρά spreads, ενώ ο «Μεσογειακός Νόστος» ανέδειξε συνδυασμούς τυριών, μελιού, σύκων και γλυκόξινων γεύσεων. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε στην «Κυριακή Μεσημέρι», με ψητά λαχανικά, ελιές, μυρωδικά και πιάτα στη μέση, σε μια αναφορά στο κυριακάτικο τραπέζι.

Η NEFÉLI διαθέτει περίπου 100 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ελιές, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μεσογειακά antipasti, αλμυρά spreads, γλυκές προτάσεις, βαλσαμικά προϊόντα, φέτα και μέλι. Στη βραδιά παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, πράσινες ελιές με εσπεριδοειδή και αρωματικά μπαχαρικά, καθώς και ελιές Καλαμών με σύκο.

Το brand αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και τη μεσογειακή κουλτούρα, συνδυάζοντας παραδοσιακές πρώτες ύλες με σύγχρονες γευστικές προτάσεις.

Από το 1996 στις διεθνείς αγορές

Η medbest δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εξαγωγή προϊόντων που αναδεικνύουν τη γαστρονομία της Ελλάδας και της Μεσογείου, έχοντας αναπτύξει διεθνές δίκτυο συνεργασιών στη διάρκεια των τριών δεκαετιών λειτουργίας της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Ακριβή Ανδρέου, General Manager της medbest, και ο Αλέξης Μαριανός, Corporate Development Lead, αναφέρθηκαν στην εξέλιξη της εταιρείας, στις συνεργασίες που στήριξαν την ανάπτυξή της και στις προοπτικές της επόμενης περιόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2026 σηματοδοτεί επίσης την είσοδό της στην ελληνική αγορά, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει νέες αγορές, νέα προϊόντα και περαιτέρω εμπλουτισμό της γκάμας της.

Η επετειακή συνάντηση έδωσε παράλληλα την ευκαιρία σε εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της medbest να συναντηθούν και να μοιραστούν αναμνήσεις από την κοινή τους πορεία.