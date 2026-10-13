Στην αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, με έργο συνολικής αξίας 51,1 εκατ. ευρώ, συμμετέχει η ΕΚΤΕΡ, μέσω κοινοπραξίας στην οποία κατέχει ποσοστό 50%. Η σύμβαση, που υπογράφηκε στις 9 Οκτωβρίου 2026 με την Kalamata Airport S.A., προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού, την ανακατασκευή του υφιστάμενου και την επέκταση των υποδομών εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τη σύμβαση υπέγραψε η κοινοπραξία «INTRAPOWER – EKTER A.E. – KLX AIRPORT ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», στην οποία η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει με ποσοστό 50%.

Το αντικείμενο της συμφωνίας αφορά τη μελέτη και κατασκευή έργων στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας, με βασικότερο την ανέγερση νέου τερματικού σταθμού επιφάνειας περίπου 9.300 τ.μ.

Παράλληλα, προβλέπονται η ανακατασκευή του υφιστάμενου τερματικού σταθμού, η επέκταση του χώρου στάθμευσης και εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις της πλευράς ξηράς και στις συνοδευτικές υποδομές του αεροδρομίου.

Στα 428,3 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο της ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή για το έργο ανέρχεται σε 51.090.465 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός 30 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ, είτε αυτοτελώς είτε μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες, ανέρχεται πλέον σε 428,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.