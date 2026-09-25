Με θετικό πρόσημο στα βασικά μεγέθη της ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ΕΥΑΘ, καταγράφοντας αύξηση εσόδων και ενίσχυση του μικτού αποτελέσματος, παρά τις επιβαρύνσεις από μη επαναλαμβανόμενα κόστη. Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, με επίκεντρο τις επενδύσεις στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ διαμορφώθηκε στα 47,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένος κατά 14,5% σε σχέση με τα 41,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025, με την ανάπτυξη να προέρχεται από την αύξηση της κατανάλωσης υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Παράλληλα, το EBITDA ανήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8%, ενώ χωρίς τις μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ θα διαμορφωνόταν στα 9,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση μικτού αποτελέσματος

Η ανάπτυξη της βασικής δραστηριότητας αποτυπώθηκε και στο μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 31,2%, φτάνοντας τα 13,6 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 28,6% από 25% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, η κερδοφορία επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιόρισαν τα αποτελέσματα της περιόδου.

Η ΕΥΑΘ διατήρησε παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ταμειακά διαθέσιμα 45,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026 και μηδενικό δανεισμό. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης σχολίασε: «Η ΕΥΑΘ κατέγραψε θετικές επιδόσεις κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, με σημαντική αύξηση εσόδων και μικτού κέρδους και ουσιαστική ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €47,4 εκατ., αυξημένος κατά 14,5%, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 31,2%, στα €13,6 εκατ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 28,6%, από 25,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αύξηση 360 μονάδων βάσης.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική της βασικής μας δραστηριότητας, παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και τις επιβαρύνσεις στο κόστος πωληθέντων.

Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους περίπου €1,2 εκατ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,4 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €2,6 εκατ.

Η ΕΥΑΘ διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, με ταμειακά διαθέσιμα €45,2 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2026, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, ενώ οι επισφάλειες βρέθηκαν σε θετικό επίπεδο για πρώτη φορά.

Προτεραιότητά μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η συγκράτηση και ο εξορθολογισμός του κόστους και η επιτάχυνση των επενδύσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.»

Επενδύσεις €359 εκατ. έως το 2029

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ΕΥΑΘ βρίσκεται το επενδυτικό της πρόγραμμα συνολικού ύψους 359 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2029, το οποίο κατευθύνεται στις υποδομές, την ψηφιοποίηση, τη μείωση του ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στη διατήρηση των επενδύσεων συντήρησης.

Το πλάνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 111 εκατ. ευρώ σε έργα ύδρευσης, 34,5 εκατ. ευρώ σε έργα αποχέτευσης, 98 εκατ. ευρώ σε μεγάλα έργα εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και ενέργεια.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην επέκταση της χωρικής της αρμοδιότητας, καθώς με τον Ν. 5325/2026 επεκτάθηκε η δραστηριότητά της στο σύνολο των ΟΤΑ Α’ βαθμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με ορίζοντα υλοποίησης της επέκτασης έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΕΥΑΘ συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων της, στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνει η διοίκηση, προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση της αποδοτικότητας, η συγκράτηση του κόστους και η επιτάχυνση των επενδύσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης.