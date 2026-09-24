Η ΕΥΔΑΠ επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, καταγράφοντας ισχυρή βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Όπως αναφέρει, η εφαρμογή του νέου τιμολογιακού πλαισίου ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε σταθερά επίπεδα, ενίσχυσε τα έσοδα, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκε κατά 17,3%, φτάνοντας τα 203,2 εκατ. ευρώ από 173,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, το EBITDA ανήλθε στα 42,6 εκατ. ευρώ, από 10,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 300%, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 20,9% από 6,1%.

Η νέα τιμολογιακή βάση ενισχύει τα έσοδα

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των μεγεθών είχε η πρώτη εφαρμογή του νέου τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του παγίου ύδρευσης, αλλαγές σε επιμέρους κατηγορίες τιμολογίου και την εισαγωγή παγίου δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης.

Τα συνολικά τιμολογημένα έσοδα από πώληση νερού και δικαιώματα χρήσης υπονόμων αυξήθηκαν κατά 17,4% στα 178 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από την παροχή νερού αυξήθηκαν κατά 17,6%, στα 127,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης ενισχύθηκαν κατά 21,6%, στα 62,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η συνολική κατανάλωση νερού παρουσίασε μικρή υποχώρηση 1,7%, στα 192,7 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ η τιμολογημένη κατανάλωση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 139,3 εκατ. κυβικά μέτρα.

Σταθερό κόστος, υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα

Η βελτίωση της κερδοφορίας συνδέεται και με τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε στα 162,3 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025, ενώ η αύξηση των εσόδων ενίσχυσε τη λειτουργική μόχλευση της εταιρείας.

Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 58%, στα 89 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να ενισχύεται στο 43,8% από 32,5%, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές πέρασαν σε θετικό έδαφος, στα 25,2 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Επενδύσεις 43,2 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα 2,8 δισ. ευρώ

Παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, η ΕΥΔΑΠ επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Οι συνολικές επενδύσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Από αυτές, 39,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα του επενδυτικού προγράμματος, σημειώνοντας αύξηση 27%.

Οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν μεταξύ άλλων σε έργα ύδρευσης, μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική, έργα αποχέτευσης, αλλά και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται περίπου στα 2,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα υποδομών, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και η επόμενη ημέρα

Η ΕΥΔΑΠ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο με το πολυετές ρυθμιστικό πλαίσιο 2025-2029, το οποίο συνδέει την ανάκτηση του επιτρεπόμενου εσόδου με την υλοποίηση επενδύσεων, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζεται για τη διεύρυνση της γεωγραφικής και επιχειρησιακής της δραστηριότητας, μετά τις προβλέψεις του Ν. 5325/2026, ο οποίος εισάγει διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων στις νέες περιοχές.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, την ενίσχυση της υδατικής ανθεκτικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή της εταιρείας στην κερδοφορία και την επιτάχυνση των επενδύσεων, με στόχο η οικονομική ενίσχυση να μετατραπεί σε έργα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών.