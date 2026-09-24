Αύξηση πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Jumbo στο πρώτο εξάμηνο του 2026, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις εκτιμήσεις του για το σύνολο της χρήσης.

Όπως ανακοινώθηκε, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 519,26 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,42% σε σχέση με τα 497,28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 120,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,96%.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού περίπου 134,37 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, τις μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την καταναλωτική ψυχολογία.

Οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Η Ελλάδα παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% της δραστηριότητάς του, με διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας.

Στην Κύπρο, η αρχική επιβάρυνση από τη γεωγραφική εγγύτητα στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής σταδιακά περιορίστηκε, με την αγορά να παρουσιάζει εξομάλυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Βουλγαρία συνέχισε να εμφανίζει θετική δυναμική, υποστηριζόμενη από την πορεία προς την υιοθέτηση του ευρώ, την υψηλή ρευστότητα, το χαμηλό δημόσιο χρέος και την αύξηση των μισθών.

Αντίθετα, η Ρουμανία παρέμεινε η πιο απαιτητική αγορά, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, των πιέσεων στο τοπικό νόμισμα, της δημοσιονομικής προσαρμογής και της αύξησης του ΦΠΑ.

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026

Η διοίκηση της Jumbo διατηρεί τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει, το δεύτερο εξάμηνο παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων και της ετήσιας κερδοφορίας.

Σε επίπεδο λειτουργικών μεγεθών, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 277,94 εκατ. ευρώ από 267,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. ευρώ, έναντι 165,36 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το μικτό περιθώριο παρουσίασε οριακή υποχώρηση κατά 33 μονάδες βάσης, κυρίως λόγω των πιέσεων στη Ρουμανία, της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος και της επιλογής του Ομίλου να απορροφήσει μέρος της αύξησης του ΦΠΑ, περιορίζοντας τη μετακύλισή της στις τελικές τιμές.

Ισχυρή ρευστότητα και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν το σύνολο των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά 485,65 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2026 και μέχρι σήμερα, η Jumbo έχει ήδη διανείμει στους μετόχους 161,2 εκατ. ευρώ ή 1,20 ευρώ ανά μετοχή. Με τη νέα έκτακτη διανομή, οι συνολικές χρηματικές διανομές για το έτος ανέρχονται σε 2,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 295,57 εκατ. ευρώ.

Επέκταση δικτύου και νέες επενδύσεις

Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα 89 καταστήματα, εκ των οποίων 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία. Το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει νέο υπερ-κατάστημα στη Baia Mare της Ρουμανίας, ενώ για το 2027 προβλέπονται νέα καταστήματα σε Ρουμανία και Κύπρο.

Η Ρουμανία παραμένει βασική αγορά ανάπτυξης, με τον μακροπρόθεσμο στόχο για διπλασιασμό του αριθμού των καταστημάτων σε ορίζοντα δεκαετίας να παραμένει σε ισχύ. Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει την ανάπτυξη μικρότερων καταστημάτων τύπου «pop-up» σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης.

Ψηφιακή παρουσία και logistics

Η Jumbo διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ προς το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η έναρξη ηλεκτρονικού καταστήματος στην Ουγγαρία.

Στον τομέα των υποδομών, προχωρά η διαδικασία για την αγορά του νέου κέντρου διανομής στη Ρουμανία, επιφάνειας περίπου 60.000 τ.μ., ενώ παράλληλα αναπτύσσεται νέο κέντρο διανομής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και να εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Διεθνής παρουσία μέσω συνεργασιών

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 48 καταστήματα JUMBO σε 7 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλβανία, το Κόσοβο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και το Ισραήλ.

Η συνεργασία με τον όμιλο BALFIN επεκτάθηκε σε έξι νέες αγορές, ενώ μέσω της συνεργασίας με τη Fox Group λειτουργούν ήδη 8 καταστήματα JUMBO στο Ισραήλ και προγραμματίζεται το πρώτο κατάστημα στον Καναδά, στο Τορόντο, έως το τέλος του 2026.