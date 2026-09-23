Η Y/KNOT Invest, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που άνοιξε τον κύκλο της παρουσίας ναυτιλιακών εταιρειών στην Euronext Athens, ανακοίνωσε την πρώτη συμφωνία ναύλωσης του δεξαμενόπλοιου AMETHYST, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στον στόλο της.

Η ναύλωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει συνολική διάρκεια από 2,5 έως 3,5 μήνες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα μεταξύ 3 και 5,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της χρονοναύλωσης.

Το AMETHYST αποκτήθηκε στα τέλη Ιουνίου έναντι συνολικού τιμήματος 44 εκατ. δολαρίων και εντάχθηκε άμεσα στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Y/KNOT Invest συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεών της και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, επιδιώκοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.