Η ΑΒ Βασιλόπουλος ολοκλήρωσε την ανακαίνιση του καταστήματός της στο Παγκράτι, στην οδό Σπύρου Μερκούρη 38, δημιουργώντας έναν μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο χώρο συνολικής έκτασης 1.630 τ.μ., με στόχο να προσφέρει περισσότερες επιλογές και μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, το κατάστημα απέκτησε νέο όροφο και επανασχεδιάστηκαν πλήρως οι χώροι του, με έμφαση στα εξειδικευμένα τμήματα που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών. Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να βρουν ανανεωμένα τμήματα Κρεοπωλείου, Τυριών, Αλλαντικών, Ιχθυοπωλείου και Φούρνου, αλλά και περισσότερες επιλογές έτοιμου φαγητού.

Ξεχωριστή θέση στο νέο κατάστημα έχει το Sushi Bar, όπου οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν την παρασκευή φρέσκων maki, sashimi και nigiri, ενώ ενισχυμένο είναι και το τμήμα Ειδών Σπιτιού, με μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

Η ανακαίνιση συνοδεύτηκε από επένδυση περίπου 2,6 εκατ. ευρώ. Το κατάστημα διαθέτει πλέον 14 ταμεία, εκ των οποίων τα 7 είναι αυτόματα (self-checkout), 17 θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο, ενώ στην ομάδα του απασχολούνται 68 εργαζόμενοι.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών, από τις 17 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι κάτοχοι κάρτας AB Plus μπορούν, με συναλλαγές άνω των 10 ευρώ, να κερδίσουν επιταγή έκπτωσης αξίας 3 ευρώ (100 πόντοι AB Plus). Η ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί έως δύο φορές ανά κάρτα, ενώ παράλληλα θα ισχύουν ειδικές προσφορές στο κατάστημα.

Το ανανεωμένο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Παγκράτι συνδυάζει μεγαλύτερους χώρους, περισσότερες επιλογές και σύγχρονες υπηρεσίες, με στόχο να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τις καθημερινές αγορές των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.