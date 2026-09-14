Μια σημαντική διάκριση για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, αλλά και για τις Σέρρες, αποτελεί η συμπερίληψη της εταιρείας στην πρώτη έκδοση του European Growth Leaders Observatory 2026, μιας ανεξάρτητης ακαδημαϊκής ερευνητικής πρωτοβουλίας που αναδεικνύει 100 εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες με ισχυρές επιδόσεις ανάπτυξης.

Η Κρι Κρι καταλαμβάνει την 20η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ανάμεσα σε 1.572 εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, από 18 χώρες και οκτώ διαφορετικούς κλάδους. Η κατάταξη βασίζεται στην εξέλιξη τριών βασικών δεικτών: αύξηση κύκλου εργασιών, αύξηση καθαρών κερδών και χρηματιστηριακή απόδοση.

Συγκεκριμένα, η Κρι Κρι σημείωσε κατά την περίοδο 2022–2025 αύξηση 91% στον κύκλο εργασιών και 229% στη χρηματιστηριακή της απόδοση, επιδόσεις που συνέβαλαν στην κατάταξή της μεταξύ των κορυφαίων αναπτυσσόμενων εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται, κυρίως, στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στην περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της σε γιαούρτι και παγωτό.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί μια σημαντική εξωτερική επιβεβαίωση της αναπτυξιακής πορείας που έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια. Πίσω από μια θέση σε μια ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκονται οι άνθρωποι, οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και μια ολόκληρη περιοχή που αποτελεί εδώ και δεκαετίες την παραγωγική βάση της Κρι Κρι. Η διάκριση αυτή, όμως, δεν είναι μόνο μια αναγνώριση της επιχειρηματικής πορείας της εταιρείας. Είναι κυρίως μια πηγή υπερηφάνειας για τις Σέρρες και για την ελληνική παραγωγή.

Μια εταιρεία με έδρα τις Σέρρες βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες αναπτυσσόμενες εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη και η διεθνής παρουσία μπορούν να χτιστούν με σταθερές ρίζες στον τόπο παραγωγής. Και αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση ότι από έναν τόπο της ελληνικής περιφέρειας μπορεί να ξεκινήσει μια ιστορία ανάπτυξης με ευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Κρι Κρι μεγαλώνει από τις Σέρρες και ταξιδεύει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο».

Η πλήρης έκδοση του European Growth Leaders Observatory 2026 είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η αναλυτική παρουσίαση της Κρι Κρι στην κατάταξη είναι διαθέσιμη εδώ.