Η αγορά των ανακατασκευασμένων ηλεκτρονικών συσκευών κερδίζει σταθερά έδαφος και στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν πιο οικονομικές, αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις για την τεχνολογία που χρησιμοποιούν καθημερινά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Flip καταγράφει έντονη αναπτυξιακή δυναμική, επιβεβαιώνοντας ότι η refurbished τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον μια εναλλακτική επιλογή για λίγους, αλλά μια αγορά με αυξανόμενη απήχηση και σημαντικές προοπτικές.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η Flip κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το οικονομικό έτος 2025, με αύξηση του τζίρου κατά 92%, αύξηση των παραγγελιών κατά 84% και 34.700 πωλήσεις συσκευών.

Ο συνολικός τζίρος στα 2,5 χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα φτάνει πλέον τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν πωληθεί 58.000 ηλεκτρονικές συσκευές, με το μέσο ποσό ανά αγορά να ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Η κατηγορία των smartphones αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη μεταξύ των καταναλωτών, ενώ η εταιρεία έχει ήδη αποδώσει πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ στους πωλητές, επιβεβαιώνοντας την ευκολία και ασφάλεια των διαδικασιών της. Παράλληλα, η Flip, έχει επενδύσει συνολικά 2,5 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά το 2025, στους τομείς του marketing, της στελέχωση και των λειτουργικών εξόδων ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς.

Κυκλική οικονομία

Σε επίπεδο βιωσιμότητας, η εταιρεία συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της επαναχρησιμοποίησης τεχνολογικών συσκευών, εξοικονομώντας συνολικά περισσότερους από 60.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών και στη μείωση των εκπομπών που συνδέονται με την παραγωγή νέων προϊόντων.

Συνδυάζοντας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, ανταγωνιστικές τιμές και άμεση παράδοση, η πλατφόρμα εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη και πλήρως αξιόπιστη εμπειρία τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Σήμερα, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μια ευρεία γκάμα συσκευών – smartphones, tablets, smartwatches, laptops και κονσόλες – όλες προσεκτικά ανακατασκευασμένες ώστε να πληρούν υψηλά πρότυπα απόδοσης.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η Flip.gr συνεχίζει να χτίζει μακροχρόνια εμπιστοσύνη με τους χρήστες της, καθώς και να τους εκπαιδεύει σχετικά με την έννοια αλλά και τα οφέλη της refurbished τεχνολογίας, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως κορυφαίο προορισμό για υπεύθυνες, έξυπνες και βιώσιμες τεχνολογικές αγορές.

Η εποχικότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Flip, με σημαντικές εμπορικές περιόδους όπως Black Friday, Back to School, Christmas Offers, αλλά και Χειμερινές & Καλοκαιρινές Εκπτώσεις να οδηγούν σταθερά τη ζήτηση σε υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, επιπλέον προωθητικές ενέργειες — Spring & Easter Deals — συμβάλλουν στη διατήρηση μιας ισχυρής δυναμικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποστηρίζοντας μια πιο ισορροπημένη και σταθερή αύξηση των πωλήσεων. Ο στρατηγικός αυτός συνδυασμός καμπανιών υψηλής απόδοσης και συνεχούς προωθητικής δραστηριότητας επιτρέπει στην Flip να παραμένει στην κορυφή του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, ενώ επιταχύνει περαιτέρω την υιοθέτηση των ανακατασκευασμένων τεχνολογικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Από την πλευρά της, η Χρυσάνθη Βαλιανάτου, Country Manager της Flip στην Ελλάδα, τόνισε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Flip στην Ελλάδα. Η αύξηση του τζίρου κατά 92% και η προσθήκη περισσότερων από 30.000 νέων πελατών αποδεικνύουν ότι οι refurbished συσκευές αποτελούν πλέον απόλυτα συνειδητή επιλογή για όλο και περισσότερους καταναλωτές και επιβεβαιώνουν ότι μαζί χτίζουμε μια νέα, πιο υπεύθυνη και ασφαλή προσέγγιση στην τεχνολογία — μια προσέγγιση που ήδη αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα και διαμορφώνει το μέλλον της αγοράς.

Παράλληλα, βλέπουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον όχι μόνο για την αγορά αλλά και για την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών, γεγονός που ενισχύει την κυκλική οικονομία και δίνει πραγματική αξία στην τεχνολογία που ήδη διαθέτουμε. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε αξία & να επενδύουμε στην εμπειρία του πελάτη, αλλά και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στην κατηγορία των refurbished. Επιπλέον, επενδύουμε διαρκώς στην ανάπτυξη σύγχρονων και ευέλικτων λύσεων πληρωμής, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL). Η συνεργασία της Flip με την Klarna και την tbi bank αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας, ώστε να κάνουμε την high-end τεχνολογία ακόμη πιο προσβάσιμη και χωρίς συμβιβασμούς στην αγοραστική εμπειρία.”

Η Flip, ιδρυθείσα το 2019 στο Βουκουρέστι και μέλος του ομίλου eMAG από το 2021, εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2022, φέρνοντας τον όρο “refurbished τεχνολογία” στο ελληνικό κοινό. Μέσα από στοχευμένες καμπάνιες σε digital πλατφόρμες, τηλεόραση και ραδιόφωνο, η εταιρεία έχει αναπτύξει δυναμικά την παρουσία της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, όπου κυριαρχούν μεγάλοι retailers. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους καταναλωτές να πωλούν τις παλιές τους συσκευές εύκολα και να αγοράζουν refurbished προϊόντα σαν καινούργια με έκπτωση έως 40%, συνδυάζοντας οικονομία, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Με παρουσία σε τέσσερις αγορές — Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ελλάδα — η Flip, σε επίπεδο ομίλου, ξεπέρασε τους 800.000 μοναδικούς πελάτες πουλώντας πάνω από 280.000 συσκευές καθώς επίσης και το σημαντικό ορόσημο των 100 εκατ. τζίρο καταγράφοντας κύκλο εργασιών €102 εκατ. για το 2025 και επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά της refurbished τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης πελατών (αποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα, η καινοτομία και η εμπιστοσύνη μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δημιουργεί πραγματική αξία για τους καταναλωτές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία έχει επιστρέψει πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε χρήστες που πούλησαν τις συσκευές τους σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Flip.

Με ανθρώπινο δυναμικό που συνεχώς αυξάνεται και σταθερές επενδύσεις σε ποιότητα, τεχνολογία και εμπειρία χρήστη, η Flip έχει ήδη καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για όσους επιλέγουν υπεύθυνη και βιώσιμη τεχνολογία ανεβάζοντας τον πήχη ψηλότερα για το 2026, με ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης και καινοτομίας.