Τη δημιουργία ειδικού σταθερού («μπλε») τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Όπως διευκρίνισε, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο το νέο τιμολόγιο να εφαρμοστεί μετά τον χειμώνα, όταν εκτιμάται ότι θα έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προωθείται ρύθμιση των χρεών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), η οποία θα περιλαμβάνει και «κούρεμα» οφειλών, όπως έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή αυτονομία των Δήμων, παραδέχθηκε ότι απαιτείται επανασχεδιασμός του προγράμματος «Απόλλων», προαναγγέλλοντας νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης και υπενθυμίζοντας το πρόγραμμα επιδότησης αποθήκευσης ενέργειας ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι εξασφαλίστηκαν 150 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα «Φοίβος», «Αθηνά» και «Ηλέκτρα», με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και σχολείων.

Για το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ υπογράμμισε ότι ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των Δήμων, ενώ διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια τα ανταποδοτικά τέλη να αποδίδονται ταχύτερα στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, επισήμανε ότι ένας στους τρεις οικιακούς καταναλωτές έχει ήδη επιλέξει σταθερό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.