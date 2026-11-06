Αύξηση 21,7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, με την αξία των εισαγωγών να αυξάνεται 15,5% και εκείνη των εξαγωγών να υπολείπεται με αύξηση 11,6%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις εμπορευματικές συναλλαγές:



Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 8.081,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6.993,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 323,2 εκατ. ευρώ ή 5,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 324,6 εκατ. ευρώ ή 5,8%).



Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.763,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.267,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 361,1 εκατ. ευρώ ή 11,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10%).



Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.317,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.726,3 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 21,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 37,9 εκατ. ευρώ ή 1,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 14,6 εκατ. ευρώ ή 0,6%).



Το 9μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 66.355,9 εκατ. ευρώ έναντι 60.995,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1.183,1 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 1.296,4 εκατ. ευρώ ή 2,7%).



Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 41.863,8 εκατ. ευρώ έναντι 36.132,1 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 2.150,0 εκατ. ευρώ ή 7,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 2.064,7 εκατ. ευρώ ή 7,5%).



Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 24.492,1 εκατ. ευρώ έναντι 24.863,7 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε μείωση κατά 966,9 εκατ. ευρώ ή 4,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 768,3 εκατ. ευρώ ή 3,6%).