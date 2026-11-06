Σχέδιο για παρουσία στον κλάδο της φιλοξενίας δρομολογεί η εταιρεία οικοδομικών χημικών υλικών Alchimica, η οποία έχει πάνω από 40 χρόνια πορείας στον κλάδο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εκτενή διαδικασία αδειοδότησης τα προηγούμενα χρόνια, βρίσκεται σε ράγες δημιουργίας η ανακαίνιση και λειτουργία ξενοδοχείου από πλευράς εταιρείας στο νησί της Αίγινας. Πρόκειται για το πάλαι ποτέ ξενοδοχείο Ναυσικά στο λιμάνι του νησιού, το οποίο έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου, αρχικά με ποσό 2,57 εκατ. ευρώ.

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