Η μαζική φυγή των επενδυτών από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, η οποία οδήγησε τον Nasdaq σε περιοχή διόρθωσης κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, εξαπλώθηκε την Παρασκευή στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές, προκαλώντας ισχυρές απώλειες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών παρουσίαζαν μικτή εικόνα τις πρώτες ώρες της ημέρας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η Νότια Κορέα, όπου η μαζική υποχώρηση των μετοχών ημιαγωγών οδήγησε τον τεχνολογικό δείκτη Κόσπι σε πτώση άνω του 6%. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Νικκέι 225 κατέγραψε απώλειες 5,9%, εισερχόμενος σε περιοχή bear market, δηλαδή σε πτώση τουλάχιστον 20% από το πρόσφατο υψηλό του.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις πιέσεις να επεκτείνονται στο σύνολο σχεδόν των κλάδων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,23%, ενώ όλοι οι επιμέρους τομείς κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος. Οι μετοχές τεχνολογίας κατέγραψαν μικρότερες απώλειες, της τάξης του 0,3%.

Επιπλέον επιβάρυνση στο επενδυτικό κλίμα προκάλεσε η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στις πρώτες ώρες των συναλλαγών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street εμφάνιζαν μικτή εικόνα. Τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones υποχωρούσαν κατά 1,02%, ενώ εκείνα του S&P 500 παρέμεναν αμετάβλητα. Αντίθετα, τα συμβόλαια του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 0,85%, ανακτώντας ένα μικρό μέρος των μεγάλων απωλειών που είχαν καταγραφεί την Πέμπτη.

Η εικόνα αυτή έρχεται μετά τη δραματική συνεδρίαση της Πέμπτης στη Γουόλ Στριτ, όταν οι τρεις μεγαλύτεροι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν τις χειρότερες ημερήσιες επιδόσεις τους από τον Απρίλιο του 2025.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq κατέρρευσε κατά 5,5%, κλείνοντας περισσότερο από 10% χαμηλότερα από το πιο πρόσφατο υψηλό του και εισερχόμενος επισήμως σε περιοχή διόρθωσης. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 4,4%, ενώ ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 1.800 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 3,4%.

Οι απώλειες επεκτάθηκαν και στους 11 κλάδους του S&P 500, χωρίς να μείνει κανένας ανεπηρέαστος. Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν, ωστόσο, οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες νίκες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, καθώς και σε κρίσιμες κυβερνητικές εκλογές σε πολιτείες όπως το Τέξας, ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανή επιβράδυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων.

«Το μέγεθος των απωλειών σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς ήταν εντυπωσιακό. Ωστόσο, αναδεικνύει επίσης τον κίνδυνο συγκέντρωσης που έχει συσσωρευτεί στις αμερικανικές αγορές μετοχών», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Στιούαρτ Κλαρκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Κουίλτερ.

«Με έναν σχετικά μικρό αριθμό μετοχών τεχνολογίας και ημιαγωγών να συγκεντρώνουν πλέον τόσο μεγάλο βάρος, η αδυναμία αυτών των τίτλων μεταφράζεται γρήγορα σε σημαντικές απώλειες για τον Nasdaq και τον S&P 500», πρόσθεσε.

Χαρακτηριστικό της έντασης των πιέσεων ήταν η πορεία των μετοχών μεγάλων εταιρειών του κλάδου. Η Micron Technology και η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψαν απώλειες 17% η καθεμία την Πέμπτη, ενώ η εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης CoreWeave υποχώρησε κατά 10%.

Ούτε οι επτά τεχνολογικοί κολοσσοί που είναι γνωστοί ως «Υπέροχοι Επτά» (Magnificent Seven) κατάφεραν να αποφύγουν το κύμα ρευστοποιήσεων. Η μετοχή της Νvidia υποχώρησε κατά 9%, με αποτέλεσμα να περάσει σε αρνητικό έδαφος για το σύνολο του 2026. Συνολικά, οι επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες έχασαν περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια από τη συνολική χρηματιστηριακή τους αξία.

Με τις απώλειες της Πέμπτης, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν προς αρνητικό εβδομαδιαίο κλείσιμο. Ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 4,4% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί σχεδόν 3%. Ο Dow Jones, ο οποίος περιλαμβάνει 30 μετοχές, εμφανίζει συγκριτικά καλύτερη εικόνα, με πτώση μόλις 0,5% σε εβδομαδιαία βάση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και σε ένα ακόμη σημαντικό οικονομικό στοιχείο που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα: την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που παρακολουθεί ο Dow Jones, η αμερικανική οικονομία αναμένεται να έχει προσθέσει 59.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει αμετάβλητο στο 4,2%.