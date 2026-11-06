Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του χθεσινού «sell off» στην Wall Street με επίκεντρο τις μετοχές της τεχνολογίας, που είχε ως αποτέλεσμα να «χαθούν» πάνω από 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.574,14 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,43%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 37,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,18%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-2,57%), του ΟΛΠ (-2,52%), της CrediaBank (-2,13%) και της Τιτάν (-1,99%).

Ανοδικά κινούνται 8 μετοχές, 83 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+2,29%) και Τζιρακιάν (+0,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-14,66%) και CPI (-6,95%).