Ισχυρούς κλυδωνισμούς δέχθηκαν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με τις μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς τρισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από τη συνολική χρηματιστηριακή τους αξία. Η αναταραχή ακολούθησε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι μετοχές εταιρειών από ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο υποχώρησαν απότομα, μετά τις νίκες των Δημοκρατικών, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει προεκλογικές εκστρατείες με βασικό στόχο τον περιορισμό της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Nasdaq Composite, στον οποίο έχουν μεγάλη βαρύτητα οι τεχνολογικές εταιρείες, έκλεισε την Πέμπτη με πτώση άνω του 5,5%, χάνοντας περίπου 2,5 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και άλλοι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή τους από το 2025.

Η μαζική πώληση μετοχών έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μεγάλες απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές της Ασίας

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή το πρωί, με τους τεχνολογικούς δείκτες να υποχωρούν σημαντικά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ και άλλο εξοπλισμό απαραίτητο για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε το απόγευμα πτώση 6,3%, καθώς η μετοχή της Kioxia, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιπ μνήμης, υποχώρησε σχεδόν κατά 11,5%. Παράλληλα, η ανταγωνίστρια Tokyo Electron σημείωσε απώλειες 5,8%.

Στη Νότια Κορέα, η μετοχή της κατασκευάστριας μικροτσίπ SK Hynix έχασε περισσότερο από 8,8%, ενώ η Samsung υποχώρησε περίπου κατά 6%.

Η μαζική φυγή επενδυτών από τις μετοχές στη Σεούλ οδήγησε τον δείκτη Kospi σε πτώση άνω του 8% κατά τις πρωινές συναλλαγές, ενεργοποιώντας τον λεγόμενο μηχανισμό «circuit breaker». Πρόκειται για ένα μέτρο που διακόπτει προσωρινά τις συναλλαγές, προκειμένου να περιοριστούν οι μαζικές πωλήσεις που προκαλούνται από τον πανικό. Το απόγευμα, ο Kospi περιόρισε τις απώλειές του, αλλά εξακολουθούσε να κινείται περίπου 5% χαμηλότερα.

Στην Ταϊβάν, το χρηματιστήριο κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2001, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, με τον δείκτη Taiex να υποχωρεί κατά 4,5% την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί «συνέχεια των ανησυχιών» για το ύψος των δαπανών που κατευθύνονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η αναλύτρια της MarketWatch για τον κλάδο των μικροτσίπ, Μπρίτνεϊ Νγκουέν.

Φταίνε οι Δημοκρατικοί, λέει ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών τους σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν τον περιορισμό της επέκτασης των κέντρων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ολόκληρη τη χώρα τέθηκαν σε ψηφοφορία δεκάδες προτάσεις που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της ανάπτυξης αυτών των εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν βασικές υποδομές για τη λειτουργία της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την πτώση των αγορών στους πολιτικούς του αντιπάλους, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το Χρηματιστήριο κατέγραψε μία από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών», έγραψε.

«Θυμηθείτε, δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι “Dumocrats”. Ωστόσο, μη φοβάστε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σύντομα θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ. ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ!».

Αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, φάνηκε να στρέφεται και κατά των ίδιων των ψηφοφόρων.

«Το Χρηματιστήριο κατέρρευσε σήμερα επειδή οι “Dumocrats” είχαν μια μεγάλη Τρίτη. Τόσο λυπηρό να το βλέπεις, έχετε μόνο τον εαυτό σας να κατηγορήσετε!», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Από την πλευρά τους, Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτυχθεί υπερβολικά, χωρίς τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας και την κατάλληλη εποπτεία. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί ότι θα αξιοποιήσουν τη νέα τους ισχύ στο Κογκρέσο για να προχωρήσουν σε αλλαγές.

«Νέος πανικός» στη Γουόλ Στριτ λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές εταιρειών που έχουν μεγάλη έκθεση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κατασκευαστών μικροτσίπ και ημιαγωγών, σημείωσαν απότομη πτώση την Πέμπτη. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει να εντείνονται.

Στις ευρωπαϊκές συναλλαγές της Πέμπτης, η μετοχή της κατασκευάστριας μικροτσίπ Infineon υποχώρησε περισσότερο από 8,5%, ενώ η εταιρεία τεχνολογικού εξοπλισμού ASML κατέγραψε πτώση 6,5%.

Στη Νέα Υόρκη, η μετοχή της Nvidia έχασε περισσότερο από 9%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να μειωθεί κατά περισσότερα από 400 δισ. δολάρια.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και για άλλους κατασκευαστές μικροτσίπ. Οι AMD και Micron κατέγραψαν απώλειες άνω του 17%, ενώ η Intel υποχώρησε κατά 10,3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση για την κατασκευάστρια καρτών μνήμης SanDisk, η οποία έχασε περισσότερο από 22%.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index, που παρακολουθεί την πορεία 30 από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ημιαγωγών, σημείωσε πτώση άνω του 12%.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των εταιρειών του Έλον Μασκ, SpaceX και Tesla, υποχωρώντας κατά 8% και σχεδόν 11% αντίστοιχα. Οι απώλειες αυτές αφαίρεσαν περισσότερα από 300 δισ. δολάρια από τη συνολική χρηματιστηριακή αξία των δύο εταιρειών μέσα στην Πέμπτη.

Ο Μασκ είχε διαθέσει σχεδόν 450 εκατ. δολάρια για τη στήριξη προεκλογικών εκστρατειών των Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 45 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη του Κεν Πάξτον στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας. Ωστόσο, το Τέξας πέρασε στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, στο πλαίσιο του εκλογικού κύματος που επικράτησε το βράδυ της Τρίτης.

Συνολικά, οι επτά μεγαλύτεροι τεχνολογικοί κολοσσοί, οι λεγόμενοι «Magnificent Seven», στους οποίους περιλαμβάνονται η Apple, η Nvidia και η Tesla, έχασαν μέσα σε μία και μόνο συνεδρίαση χρηματιστηριακή αξία ύψους ενός τρισ. δολαρίων.

Η πτώση επηρέασε και τους υπόλοιπους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 4,4% μέχρι το τέλος των συναλλαγών, ενώ ο Dow Jones Industrial Average εξάλειψε τα κέρδη της Τετάρτης και έκλεισε με απώλειες άνω του 3,4%.

Η πτώση του Nasdaq Composite ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο δείκτης εισήλθε πλέον σε αυτό που οι αναλυτές των αγορών αποκαλούν «περιοχή διόρθωσης». Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται όταν η αξία ενός δείκτη ή μιας εταιρείας υποχωρεί τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με το πρόσφατο υψηλό της.

Η Σουζάνα Στρέιτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Wealth Club, ανέφερε ότι η απότομη πτώση των Nasdaq και S&P 500 προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και σε άλλες αγορές.

«Νέος πανικός γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχει πλήξει σκληρά τη Γουόλ Στριτ», δήλωσε.

«Οι φόβοι ότι τα τεράστια ποσά που διοχετεύονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην αποφέρουν τις αποδόσεις στις οποίες βασίζονταν οι επενδυτές συγκρούονται πλέον με το ενδεχόμενο μιας απότομης επιβράδυνσης στην κατασκευή κέντρων δεδομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιφνιδιασμένοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Ορισμένα κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας παραδέχθηκαν ότι αιφνιδιάστηκαν από τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, δήλωσε ότι πιστεύει πως όλοι αιφνιδιάστηκαν από την αντίδραση απέναντι στην TN, επισημαίνοντας ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν την ανάπτυξή τους.

«Μεγάλο μέρος της αλλαγής στη στάση μας κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι, όταν προσπαθείς από το Σαν Φρανσίσκο να δημιουργήσεις υποδομές στο Τέξας, τη Τζόρτζια και άλλες περιοχές, δεν μπορείς απλώς να κάνεις μια ανάρτηση και να πεις: “Αυτό θα είναι καλό”. Πρέπει να βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις κοινότητες», δήλωσε ο Μπρόκμαν στο συνέδριο τεχνολογίας της Wall Street Journal, στη Νάπα της Καλιφόρνια, το βράδυ της Τετάρτης.

Η πρόεδρος της Meta, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ, υποστήριξε ότι ο κλάδος πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να πείσει την κοινή γνώμη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί θετική εξέλιξη.

«Πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να εξηγήσουμε την ιστορία», ανέφερε στο ίδιο συνέδριο της Wall Street Journal.

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν πλέον ανησυχίες ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να βρίσκονται μέσα σε μια χρηματιστηριακή φούσκα, η οποία είναι πλέον ώριμη για διόρθωση.