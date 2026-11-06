Ένας πρόσθετος λογαριασμός από την εφορία μπορεί να περιμένει όσους επέστρεψαν στην Ελλάδα, εξασφάλισαν φοροαπαλλαγή για το μισό εισόδημά τους και στη συνέχεια αποφασίζουν να ξαναφτιάξουν τις βαλίτσες τους για το εξωτερικό. Το κλειδί βρίσκεται στη διετία παραμονής στη χώρα. Εάν δεν συμπληρωθεί, το φορολογικό μπόνους του Brain Gain χάνεται αναδρομικά και ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει τον φόρο από τον οποίο είχε απαλλαγεί.

Το τοπίο για τους εργαζομένους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ξεκαθαρίζει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε χθες Πέμπτη (5/11) από τη Βουλή. Οι διατάξεις προσδιορίζουν τι συμβαίνει όταν κάποιος αλλάζει δουλειά, διακόπτει την επαγγελματική του δραστηριότητα ή μεταφέρει ξανά τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδας.

Το κίνητρο παραμένει ισχυρό και προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτάται στην Ελλάδα, για επτά φορολογικά έτη. Εκείνο που αποσαφηνίζεται είναι οι όροι διατήρησης του προνομίου και κυρίως οι φορολογικές συνέπειες όταν ο ενδιαφερόμενος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και μια ξεχωριστή παρέμβαση για τις συντάξεις διεθνών οργανισμών, οι οποίες θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% από το 2027.

Ποιοι δικαιούνται την απαλλαγή

Το φορολογικό καθεστώς του Brain Gain δεν αφορά αποκλειστικά Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Απευθύνεται και σε αλλοδαπούς οι οποίοι επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για να εργαστούν ή να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Το κέρδος είναι σημαντικό, καθώς μόνο το μισό εισόδημα από την εργασία ή την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για επτά φορολογικά έτη.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τουλάχιστον πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια, να πληροί τις προϋποθέσεις απασχόλησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας και να δηλώσει ότι θα παραμείνει στη χώρα για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η υποχρέωση της διετούς παραμονής δεν είναι καινούργια. Περιλαμβάνεται ήδη στο ισχύον πλαίσιο. Με τις νέες διατάξεις, όμως, καθορίζονται ρητά οι συνέπειες της πρόωρης αποχώρησης, αλλά και ο χρόνος από τον οποίο διακόπτεται η φοροαπαλλαγή στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Οι τρεις περιπτώσεις που κρίνουν την απαλλαγή

Αναχώρηση πριν από τη διετία . Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Εάν ο φορολογούμενος δεν συμπληρώσει δύο χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, η υπαγωγή του στο ευνοϊκό καθεστώς ανακαλείται από το πρώτο φορολογικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τον φόρο, συμπεριλαμβάνοντας στα φορολογητέα εισοδήματα και το 50% που είχε απαλλαγεί. Έτσι, η πρόωρη επιστροφή στο εξωτερικό μπορεί να συνοδευτεί από αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

. Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Εάν ο φορολογούμενος δεν συμπληρώσει δύο χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, η υπαγωγή του στο ευνοϊκό καθεστώς ανακαλείται από το πρώτο φορολογικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία μπορεί να υπολογίσει εκ νέου τον φόρο, συμπεριλαμβάνοντας στα φορολογητέα εισοδήματα και το 50% που είχε απαλλαγεί. Έτσι, η πρόωρη επιστροφή στο εξωτερικό μπορεί να συνοδευτεί από αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Αλλαγή εργασίας. Η αποχώρηση από μια δουλειά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο εργαζόμενος χάνει οριστικά το φορολογικό προνόμιο. Η απαλλαγή διακόπτεται από τον χρόνο κατά τον οποίο παύει να πληρούται η προϋπόθεση απασχόλησης και όχι υποχρεωτικά από την αρχή του έτους. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της υπαγωγής στο καθεστώς εφόσον ο φορολογούμενος βρει νέα εργασία ή ξεκινήσει ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εντός δώδεκα μηνών, τηρώντας τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση από μια δουλειά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο εργαζόμενος χάνει οριστικά το φορολογικό προνόμιο. Η απαλλαγή διακόπτεται από τον χρόνο κατά τον οποίο παύει να πληρούται η προϋπόθεση απασχόλησης και όχι υποχρεωτικά από την αρχή του έτους. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της υπαγωγής στο καθεστώς εφόσον ο φορολογούμενος βρει νέα εργασία ή ξεκινήσει ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εντός δώδεκα μηνών, τηρώντας τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επιστροφή στο εξωτερικό. Όταν ο εργαζόμενος ή ο επαγγελματίας σταματήσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε άλλη χώρα, παύει να δικαιούται την απαλλαγή από το φορολογικό έτος της μεταφοράς. Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει την υποχρεωτική διετία, δεν ενεργοποιείται για τον λόγο αυτό η αναδρομική απώλεια του κινήτρου από το πρώτο έτος.

Η ρύθμιση για την αναδρομική απώλεια της απαλλαγής λόγω μη συμπλήρωσης της διετίας ισχύει από το φορολογικό έτος 2026. Αντίθετα, οι διευκρινίσεις για τη διακοπή της εργασίας και τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021.

Ποιες συντάξεις θα φορολογούνται με 15%

Αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που καταβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς φέρνει η δεύτερη παρέμβαση του νομοσχεδίου. Από το φορολογικό έτος 2027 θεσπίζεται αυτοτελής φόρος 15% για συντάξεις πρώην εργαζομένων διεθνών οργανισμών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Η ρύθμιση αφορά συντάξεις που καταβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς αναγνωρισμένους από την Ελλάδα, στους οποίους η χώρα συμμετέχει βάσει συμφωνίας που έχει κυρωθεί με νόμο. Δεν πρόκειται, επομένως, για γενική αλλαγή στη φορολόγηση όλων των συντάξεων από το εξωτερικό. Οι συνήθεις συντάξεις ασφαλιστικών ταμείων άλλων χωρών δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ο συντελεστής 15% εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης, ενώ με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.