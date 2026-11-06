Το Τόκιο υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στη Μόσχα και απαίτησε την άμεση αποδέσμευση των πόρων στη Ρωσία της εταιρείας Japan Tobacco International (JTI), οι οποίοι εθνικοποιήθηκαν κατά διαταγή του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας Μινορού Κίχαρα.

Δύο Ιάπωνες υπουργοί, που επισκέπτονται τη Ρωσία, «υπέβαλαν (διακοίνωση με την οποία εκφράζεται η) διαμαρτυρία μας στη ρωσική κυβέρνηση, σε συντονισμό με την πρεσβεία της Ιαπωνίας στη Ρωσία, και απαιτείται η άμεση ακύρωση του μέτρου», δήλωσε ο κ. Κίχαρα.

Η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιαπωνία – που έχουν για δεκαετίες εδαφική διένεξη για μερικά νησιά στον Ειρηνικό – έχει επιδεινωθεί ραγδαία, ειδικά αφότου το Τόκιο αποφάσισε να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, η JTI ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει «μέτρα» μετά την κατάσχεση των πόρων της που διατάχθηκε από τη Μόσχα, με φόντο την ατμόσφαιρα ρωσοϊαπωνικής έντασης, την οποία κλιμάκωσε περαιτέρω η σύλληψη Ιάπωνα δημοσιογράφου τον οποίο βαραίνουν υποψίες για κατασκοπεία στα μέσα του Οκτωβρίου στη Σαχαλίνη.

«Ο όμιλός μας συνέχισε τις δραστηριότητές του στη Ρωσία σεβόμενος το σύνολο των κυρώσεων και του κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως «μελετά» τα «ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε και τον αντίκτυπο» της κατάσχεσης των πόρων της από τις αρχές της Ρωσίας.