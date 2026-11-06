Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μεγάλη πτώση των δεικτών του αμερικανικού χρηματιστηρίου χθες Πέμπτη 5/11 στην ευρεία εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», υποστήριξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, κάνοντας λόγο για «λυπηρό» θέαμα.

«Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.