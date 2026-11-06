Μετράνε και το τελευταίο ευρώ για να βγάλουν τον μήνα, βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν και βάζουν στον πάγο αγορές και σχέδια για το σπίτι. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με σχεδόν δύο στα τρία νοικοκυριά να δηλώνουν ότι μόλις τα βγάζουν πέρα και τη συντριπτική πλειονότητα να μην έχει περιθώρια να βάλει χρήματα στην άκρη.

Η νέα έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο αποτυπώνει την επιδείνωση του κλίματος με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανησυχίες για νέες ανατιμήσεις μεγαλώνουν, οι προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών υποχωρούν και οι καταναλωτές εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε μεγάλες δαπάνες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των νοικοκυριών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», από 58% τον Σεπτέμβριο, ενώ το 11% αναγκάζεται να τραβά χρήματα από τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις ανάγκες του. Ένα 5% δηλώνει ότι έχει χρεωθεί, ποσοστό μειωμένο από το 7% του προηγούμενου μήνα, ενώ το 20% αναφέρει ότι καταφέρνει να αποταμιεύει λίγο ή πολύ.

Ακόμη πιο αποθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το 85% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανο να καταφέρει να αποταμιεύσει, με μόλις το 13% να εκτιμά ότι θα μπορέσει να βάλει χρήματα στην άκρη.

Η απαισιοδοξία αποτυπώνεται και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος κατρακύλησε στις -48,9 μονάδες τον Οκτώβριο από -41,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση της ΕΕ, με τη Ρουμανία να ακολουθεί στις -33,2 μονάδες και τη Βουλγαρία στις -29,1 μονάδες. Στον αντίποδα, ο μέσος δείκτης διαμορφώνεται στις -17,3 μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις -17,9 μονάδες στην ευρωζώνη.

Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Οι τιμές αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας των νοικοκυριών. Το 68% εκτιμά ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν με τον ίδιο ή ακόμη ταχύτερο ρυθμό το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ μόλις το 10%, από 14% τον Σεπτέμβριο, προβλέπει σταθερότητα τιμών. Ο σχετικός δείκτης εκτινάχθηκε στις +44,6 μονάδες από +35 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια ώρα, σχεδόν δύο στα τρία νοικοκυριά βλέπουν την οικονομική τους κατάσταση να χειροτερεύει. Συγκεκριμένα, το 63%, από 55% τον Σεπτέμβριο, αναμένει μικρή ή σημαντική επιδείνωση των οικονομικών του το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ μόλις το 3% προσδοκά κάποια βελτίωση.

Στον πάγο οι μεγάλες αγορές

Η αβεβαιότητα και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα περιορίζουν και την καταναλωτική διάθεση. Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά σχεδιάζουν να βάλουν «ψαλίδι» στις μεγάλες αγορές, όπως έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Το 52%, από 46% τον προηγούμενο μήνα, δηλώνει ότι θα δαπανήσει λιγότερα ή πολύ λιγότερα χρήματα για τέτοιες αγορές.

Ακόμη πιο περιορισμένα είναι τα σχέδια για απόκτηση κατοικίας. Μόλις το 1,5% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ενδέχεται να αγοράσει ή να κατασκευάσει σπίτι μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Πίσω πηγαίνουν και οι ανακαινίσεις. Το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανό να προχωρήσει σε σημαντικές δαπάνες για επισκευές, βελτιώσεις ή ανανέωση της κατοικίας του υποχώρησε στο 5,1% από 9,9% το προηγούμενο τρίμηνο.