Η μεγάλη πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων προκάλεσε αναταράξεις και στην Ασία, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, στον απόηχο της επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αναστάτωση στους πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ οι επενδυτές εμφανίζονται προβληματισμένοι για το μέλλον των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) με απώλειες 5,52%, ενώ την Παρασκευή οι πιέσεις επεκτάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε περισσότερο από 8%, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή των συναλλαγών, την ώρα που ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραφε πτώση περίπου 6%.

Η εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου άλλαξε τους συσχετισμούς στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια του Λευκού Οίκου να προωθεί την οικονομική του ατζέντα χωρίς τη συνεργασία της αντιπολίτευσης.

Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για τις απώλειες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει την πτώση των χρηματιστηρίων με το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στις αποταμιεύσεις των πολιτών.

«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε στο Truth Social.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ειρωνικό χαρακτηρισμό για τους πολιτικούς του αντιπάλους, παραλλάσσοντας την ονομασία του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι “Dumocrats”», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη «dumb», που σημαίνει «ανόητος».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες θα ανακάμψουν.

«Μη φοβάστε, ωστόσο. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», υποστήριξε.

Αναστολή συναλλαγών στη Σεούλ και ισχυρές πιέσεις στο Τόκιο

Η ένταση των ρευστοποιήσεων έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi σημείωσε πτώση περίπου 8,6%, φτάνοντας κοντά στις 4.923 μονάδες. Ο δείκτης βρέθηκε κάτω από το επίπεδο των 5.000 μονάδων για πρώτη φορά έπειτα από εννέα μήνες.

Η μεγάλη υποχώρηση ενεργοποίησε τον μηχανισμό προστασίας της αγοράς, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαπραγμάτευση για 20 λεπτά.

Στο επίκεντρο των πωλήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών. Η Samsung Electronics έχανε περίπου 10% της αξίας της, ενώ η SK Hynix κατέγραφε επίσης διψήφια ποσοστιαία πτώση.

Ανάλογες συνθήκες επικράτησαν στην Ιαπωνία, όπου ο Nikkei 225 σημείωνε απώλειες της τάξης του 6%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονταν από επιχειρήσεις τεχνολογίας και κατασκευαστές εξαρτημάτων για ηλεκτρονικά συστήματα.

Οι δύο ασιατικές οικονομίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή μικροτσίπ και τεχνολογικού εξοπλισμού, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις μεταβολές των προσδοκιών για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανησυχία για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Η προοπτική αυστηρότερων ελέγχων στην κατασκευή κέντρων δεδομένων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που προβληματίζουν τις αγορές μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Οι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τη ζήτηση για μικροεπεξεργαστές, ενέργεια και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ορισμένες εκτιμήσεις τοποθετούν τις ετήσιες επενδύσεις του κλάδου σε επίπεδα που θα μπορούσαν μελλοντικά να προσεγγίσουν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, η επέκταση των εγκαταστάσεων αυτών έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετές αμερικανικές περιοχές. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς εκφράζουν επιφυλάξεις για τις μεγάλες ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, αλλά και για τις επιπτώσεις στις υποδομές και στο περιβάλλον.

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο και σε επιμέρους πολιτείες τροφοδοτεί εκτιμήσεις ότι ορισμένα σχέδια ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες διαδικασίες αδειοδότησης ή καθυστερήσεις.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τους προμηθευτές τους, τις επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής και τους κατασκευαστές τεχνολογικού εξοπλισμού.

Απώλειες τρισεκατομμυρίων στη Wall Street

Οι αμερικανικές αγορές ολοκλήρωσαν την Πέμπτη μία από τις δυσκολότερες συνεδριάσεις τους από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Nasdaq έκλεισε στις 24.315 μονάδες, με ημερήσια υποχώρηση 5,52%, έχοντας πλέον χάσει περισσότερο από το 10% της αξίας του σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο εισήλθε σε περιοχή χρηματιστηριακής διόρθωσης.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά περίπου 1.833 μονάδες, ποσοστό 3,44%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 4,36%.

Μόνο οι εισηγμένες στον Nasdaq εταιρείες εκτιμάται ότι έχασαν συνολικά περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις ήταν η Nvidia και η Qualcomm, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων δεδομένων.

Η απότομη πτώση ακολούθησε την έντονα ανοδική συνεδρίαση της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones είχε ενισχυθεί κατά περισσότερες από 1.500 μονάδες. Τότε, μέρος της επενδυτικής κοινότητας είχε αντιμετωπίσει θετικά την προοπτική περιορισμού της δυνατότητας του Τραμπ να εφαρμόζει ανεμπόδιστα τις πολιτικές του.

Οι αγορές αναζητούν κατεύθυνση μετά τις εκλογές

Η μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος αποτυπώνει την αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές συνέπειες του νέου πολιτικού σκηνικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρα από τις πιθανές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε ανάλογη αύξηση των εταιρικών κερδών.

Οι υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων, το κόστος δανεισμού και οι προσδοκίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες για τις χρηματιστηριακές εξελίξεις.

Παρότι ο Τραμπ επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, δεν έχει αποδειχθεί ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί τη μοναδική αιτία της πτώσης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη διάρκεια των πιέσεων και στο ενδεχόμενο η αναταραχή να επηρεάσει περισσότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

Από τη νεότερη ειδησεογραφία προκύπτει επίσης ότι η Nvidia έχασε 9,3% της χρηματιστηριακής της αξίας και η AMD 17,3%, ενώ ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών.