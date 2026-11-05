Οριακή ή ανεπαρκή χαρακτηρίζει τη ρευστότητά του το 89% των βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης, ενώ για το 73% τα διαθέσιμα κεφάλαια επαρκούν για διάστημα μόλις ενός έως τριών μηνών. Παράλληλα, το 37% αποφεύγει να ζητήσει τραπεζική χρηματοδότηση, λόγω του φόβου απόρριψης ή του υψηλού κόστους δανεισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, προκύπτουν από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του ΒΕΘ για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα, το 60% των βιοτεχνών χαρακτηρίζει οριακή τη ρευστότητά του, το 29% ανεπαρκή και το 11% εξαιρετική. Ως κυριότερη αιτία οικονομικής πίεσης, το 44% αναφέρει την αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορικά), το 24% τις συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, το 20% τη μείωση των πωλήσεων και τη χαμηλή ζήτηση, το 10% τις καθυστερήσεις πληρωμών από πελάτες και το 2% το κόστος εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανείων.

Λόγω της περιορισμένης ρευστότητας, το 42% καθυστερεί πληρωμές προς προμηθευτές πρώτων υλών, το 24% φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές, το 9% τη μισθοδοσία και το 6% τις δόσεις τραπεζικών δανείων, ενώ το 19% δεν καθυστερεί καμία πληρωμή.

Σε ό,τι αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση κατά το τελευταίο έτος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΒΕΘ και με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το 5% δήλωσε ότι έλαβε πλήρη έγκριση, το 6% ότι εγκρίθηκε μικρότερο ποσό από το αιτούμενο και το 11% ότι απορρίφθηκε η αίτησή του. Το 37% δεν υπέβαλε αίτηση λόγω φόβου απόρριψης ή υψηλών επιτοκίων, ενώ το 41% δεν χρειάστηκε χρηματοδότηση.

Για την κατάσταση της επιχείρησής τους, το 45% των βιοτεχνών που συμμετείχε στην έρευνα, έκανε λόγο για ικανοποιητική εικόνα, το 16% για καλή και το 39% για κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, το 56% εκτιμά ότι η κατάσταση θα παραμείνει ίδια, το 35% ότι θα επιδεινωθεί και το 9% ότι θα βελτιωθεί.

Αναφορικά με το προσωπικό, το 88% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι προτίθεται να το διατηρήσει κατά το επόμενο δίμηνο, το 5% σχεδιάζει προσλήψεις και το 7% απολύσεις. Ο τζίρος παρέμεινε σταθερός για το 45% των βιοτεχνών που συμμετείχε στην έρευνα, μειώθηκε για το 38% και αυξήθηκε για το 17%.

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη οικονομικής συγκυρίας του ΒΕΘ, αυτός διαμορφώθηκε στις 4,8 μονάδες το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, έναντι 5,1 μονάδων το προηγούμενο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Η έρευνα εκπονήθηκε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Interview», σε δείγμα 405 επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΘ.