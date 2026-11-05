Με στόχο προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ έως το 2030 και δυνατότητα διανομών περίπου 4 δισ. ευρώ προς τους μετόχους την περίοδο 2027-2030, η Alpha Bank παρουσίασε το νέο στρατηγικό της σχέδιο Alpha Accelerated, στο πλαίσιο του σημερινού Investor Day. Το πλάνο επικεντρώνεται στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες και στην αξιοποίηση της συνεργασίας με τη UniCredit, με παράλληλες επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τράπεζα θέτει ως στόχο προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16% το 2030, από περίπου 12% το 2026 σε συγκρίσιμη βάση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 0,63 ευρώ, από περίπου 0,41 ευρώ το 2026, καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση περίπου 12%, πριν από οποιοδήποτε όφελος από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

Το σχέδιο σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ανασυγκρότηση των προηγούμενων ετών στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, με την Alpha Bank να επιδιώκει να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών αναγκών κάθε πελάτη και να ενισχύει τις δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερα κεφάλαια.

Διανομές περίπου 4 δισ. ευρώ και μέρισμα στο 40% των κερδών

Κεντρική θέση στο νέο πλάνο έχει η πολιτική ανταμοιβής των μετόχων. Για την περίοδο 2027-2030 προβλέπεται δυνατότητα σωρευτικών διανομών περίπου 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά και περίπου 2 δισ. ευρώ πρόσθετες διανομές κεφαλαίου.

Το ποσοστό διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% των δημοσιευμένων κερδών έως το 2028, από περίπου 28% το 2025. Οι πρόσθετες επιστροφές κεφαλαίου θα αξιολογούνται ετησίως και θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω μετρητών, επαναγορών ιδίων μετοχών ή συνδυασμού των δύο, ανάλογα με την αποτίμηση της μετοχής, τις προτιμήσεις των μετόχων και τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί την ευελιξία να χρηματοδοτεί ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης ή επιλεκτικές εξαγορές. Όπως διευκρινίζεται στο σχέδιο, οι εξαγορές θα πρέπει να προσφέρουν υψηλότερη αξία σε σχέση με την εναλλακτική της επαναγοράς ιδίων μετοχών και να συμβάλλουν θετικά στα κέρδη ανά μετοχή εντός δύο έως τριών ετών.

Η Alpha Bank δεν προτίθεται να διατηρεί μόνιμο αποθεματικό για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τα διαθέσιμα κεφάλαια θα αξιοποιούνται για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας ή θα επιστρέφονται στους μετόχους. Όλες οι διανομές υπόκεινται στις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις εποπτικές αρχές, στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και στις συνθήκες των αγορών.

Πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ τον χρόνο

Το χρηματοοικονομικό πλάνο προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, η οποία θα χρηματοδοτείται κυρίως από καταθέσεις.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ το 2030, με βασικούς παράγοντες την αύξηση των χορηγήσεων και τη βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού, χωρίς το σχέδιο να στηρίζεται σε σημαντική άνοδο των επιτοκίων.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξάνονται κατά περίπου 9% ετησίως, φτάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ έως το 2030. Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη διαχείριση κεφαλαίων, τις εταιρικές πληρωμές, τις υπηρεσίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων, τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων και την επενδυτική τραπεζική.

Η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα υπερβεί την αύξηση του κόστους, οδηγώντας τον δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου στο 34% το 2030, παρά τη συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι δύο πυλώνες για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Το Alpha Accelerated στηρίζεται σε δύο συμπληρωματικούς πυλώνες ανάπτυξης, τον Universal Business Bank και τον Wealth & Personal Banking.

Ο πρώτος διευρύνει τη σχέση της Alpha Bank με τις επιχειρήσεις πέρα από τη χρηματοδότηση. Στόχος είναι η συνδυασμένη παροχή χορηγήσεων, πληρωμών, υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων, factoring, στρατηγικής συμβουλευτικής και πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

Η τράπεζα αξιοποιεί το δίκτυο Wholesale Banking, το οποίο εξυπηρετεί περίπου 4.700 εταιρικούς πελάτες, ναυτιλιακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαρτοφυλάκιο δανείων 24,4 δισ. ευρώ το 2025. Στο νέο μοντέλο εντάσσεται και ο συνδυασμός των δυνατοτήτων της Alpha Bank με εκείνες της AXIA, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών χρηματοδότησης και επενδυτικής τραπεζικής.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κάλυψη των αναγκών των ιδιωτών, από την καθημερινή τραπεζική και τη χρηματοδότηση έως την αποταμίευση, τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Προβλέπει συνδυασμό ψηφιακών υπηρεσιών και προσωποποιημένης συμβουλευτικής, καθώς και ενοποίηση των εγχώριων και διεθνών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας.

Στο Private Banking, η Alpha Bank στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό των εσόδων σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να αυξάνονται από περίπου 0,6 δισ. ευρώ σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ.

Η συνεργασία με τη UniCredit και οι επενδύσεις στην τεχνολογία

Η συνεργασία με τη UniCredit αποτελεί βασικό παράγοντα υλοποίησης του σχεδίου, διευρύνοντας την πρόσβαση των πελατών της Alpha Bank σε προϊόντα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και διεθνείς αγορές.

Μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit, η τράπεζα επιδιώκει να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις επενδυτικές ροές, καθώς και τις διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία την περίοδο 2027-2030. Το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στη δημιουργία περίπου 100 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030, μέσω αύξησης των εσόδων και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί σε διαδικασίες προσέλκυσης πελατών, συμβουλευτικής, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και εξυπηρέτησης. Οι αλλαγές στον τρόπο ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων αναμένεται να μειώσουν τον χρόνο διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά κατά περισσότερο από 30%.

Στο ανθρώπινο δυναμικό, προβλέπονται επενδύσεις στις δεξιότητες και στις πιστοποιήσεις χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, ενώ τίθεται στόχος αύξησης της παραγωγικότητας κατά 10%-15% στις κεντρικές λειτουργίες έως το 2030.

«Έχουμε ήδη χτίσει μια ισχυρότερη Alpha Bank»

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση ανάπτυξης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πριν από τρία χρόνια, στο Investor Day του 2023, παρουσιάσαμε έναν σαφή οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της κερδοφορίας της Alpha Bank, την ενίσχυση του ισολογισμού της και την επαναφορά της Τράπεζας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και διανομών προς τους μετόχους. Σήμερα, αποδεικνύουμε ότι τηρήσαμε αυτές τις δεσμεύσεις».

Για τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, ο ίδιος υπογράμμισε:«Για την επόμενη περίοδο, η εστίασή μας είναι σαφής: υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας, πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, αύξηση των διανομών προς τους μετόχους και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους».

Όπως ανέφερε επίσης: «Έχουμε ήδη χτίσει μια ισχυρότερη Alpha Bank. Πλέον επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής μας θέσης και στην επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Alpha Bank».

Ισχυρότερος ισολογισμός και υπέρβαση των προηγούμενων στόχων

Το νέο σχέδιο προβλέπει εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου 7,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030 και λειτουργία με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 περίπου 13% έως το τέλος της περιόδου.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να υποχωρήσει περίπου στο 2%, ενώ το κόστος κινδύνου προβλέπεται να παραμείνει κάτω από τις 50 μονάδες βάσης σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου και να διαμορφωθεί περίπου στις 45 μονάδες βάσης το 2030.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις αναμένεται να μειωθούν κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1, από περίπου 40% το 2026, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας θα διατηρείται πάνω από 160%.

Η τράπεζα εισέρχεται στον νέο στρατηγικό κύκλο έχοντας υπερβεί τους στόχους που είχε θέσει το 2023 για το 2025. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, βάσει του ορισμού του 2023, διαμορφώθηκε στο 13,8%, έναντι στόχου άνω του 12%, και το παραγόμενο κεφάλαιο ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,3 δισ. ευρώ.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 7,6 δισ. ευρώ, έναντι στόχου άνω των 7 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,36 ευρώ, έναντι στόχου άνω των 0,30 ευρώ. Οι σωρευτικές διανομές από το 2023 διαμορφώθηκαν σε περίπου 0,9 δισ. ευρώ, έναντι στόχου περίπου 0,3 δισ. ευρώ.

Για το 2026, τα καθαρά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7%, στα 47,3 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις κατά περίπου 7%, στα 59,1 δισ. ευρώ, και τα συνολικά έσοδα κατά περίπου 9%, στα 2,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρά η ενσωμάτωση των εξαγορών των AstroBank, AXIA, FlexFin και Alpha Trust.

Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε παραδοχή επιβράδυνσης της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ από 1,9% το 2026 σε 1,6% το 2030, με την τράπεζα να επισημαίνει ότι ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια ανάπτυξης.