Έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ), παραγωγού της μπύρας «ΒΕΡΓΙΝΑ» αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, η αποζημίωση ύψους 111,22 εκατ. ευρώ που επιδίκασε στις 21/10/2026 το Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ για τη ζημία που υπέστη η εταιρεία από τις καταχρηστικές πρακτικές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας – της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου Heineken – στην ελληνική αγορά μπύρας έως και το 2014. Σημειώνεται ότι η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή, ενώ αναμένεται η άσκηση έφεσης από την πλευρά του ολλανδικού ομίλου.

Ο Δημήτρης Κρις, Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της ΖΜΘ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, τόνισε ότι πρόκειται για ιστορική απόφαση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ενώ αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί στην ΕΕ μετά από αυτή της Google. Επίσης, η απόφαση, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η σκληρή δουλειά, ο σωστός σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα μπορούν να φέρουν τη δικαίωση, ακόμη κι όταν αντίπαλος είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός. «Η απόφαση αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας μας συνεχίζεται» υποστήριξε.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Πολιτόπουλος αναφέρθηκε στον δικαστικό αγώνα της ΖΜΘ στην Ελλάδα και την Ολλανδία που διήρκησε εννέα χρόνια και κόστισε πάνω από 17 εκατ. ευρώ. Έκανε λόγο για «ιστορία ζωής και θανάτου», για μάχη «Δαυίδ και Γολιάθ» ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς με τις πράξεις μας, την επιμονή και την υπομονή μας, διασφαλίσαμε ότι η ελευθερία αποκτάται με αγώνες, με ταπεινότητα και υπομονή. Στοιχεία προαπαιτούμενα για μια ελεύθερη κοινωνία, περήφανη για τον εαυτό της» υπογράμμισε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Πολιτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι τα χρήματα της αποζημίωσης βρίσκονται ήδη στο ταμείο της ΖΜΘ και επεσήμανε ότι η εταιρεία προχωρά στο αναπτυξιακό της πλάνο ευελπιστώντας, μετά και από τις πρόσφατες εξελίξεις, σε μια ορθότερη λειτουργία της αγοράς.

Οι επενδύσεις στην Κομοτηνή και το σχέδιο των 50 εκατ. ευρώ στη Ροδόπη

Σημειώνεται ότι την περίοδο 2023-2025 η ΖΜΘ ολοκλήρωσε επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ εστιασμένες κυρίως στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της βασικής παραγωγικής μονάδας στην Κομοτηνή. Παράλληλα, το μακροπρόθεσμο σχέδιο της εταιρείας προβλέπει τη δημιουργία ενός εργοστασίου κυτιοποιίας στην Ροδόπη, με επένδυση 50 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργία περισσότερων από 100 νέων θέσεων εργασίας. Η συγκεκριμένη επένδυση θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σε συσκευασία, θα εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον κ. Πολιτόπουλο, οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2023-2025 είχαν ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί η συνολική παραγωγική δυναμικότητα έως και τα 700.000 εκατόλιτρα ζύθου ετησίως. Ωστόσο, η ΖΘΜ εξακολουθεί, βάσει της νομοθεσίας που διέπει τις μικροζυθοποιίες, να τηρεί το ετήσιο όριο παραγωγής των 200.000 εκατόλιτρων ζύθου.

Η δικαστική διαδρομή και η ευρωπαϊκή σημασία της απόφασης

Η απόφαση του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης από νομικούς εκπροσώπους της ΖΜΘ, αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2017, όταν η ΖΜΘ προσέφυγε κατά της Heineken ενώπιον του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ. Η αγωγή ακολούθησε την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2015, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η ελληνική θυγατρική της Heineken (Αθηναϊκή Ζυθοποιία) είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της επί τουλάχιστον 16 χρόνια, με πρακτικές που είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών της στην ελληνική αγορά μπύρας. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή του υψηλότερου προστίμου στην ιστορία της ανεξάρτητης αρχής μέχρι τότε στην ελληνική θυγατρική της Heineken. Μάλιστα, οι τότε διευθύνοντες σύμβουλοι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας καταδικάστηκαν αμετάκλητα από τα ελληνικά δικαστήρια για τη σχετική υπόθεση.

Σημαντικό σταθμό στην αγωγή της ΖΜΘ υπήρξε η ενδιάμεση απόφαση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2024 το Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, όπου έκρινε ότι η Heineken και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα και, κατά συνέπεια, ευθύνονται από κοινού για τη ζημία που προκλήθηκε από τις παράνομες πρακτικές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Παράλληλα, η προσπάθεια της Heineken να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων να δικάσει την υπόθεση απορρίφθηκε τελεσίδικα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας τον περασμένο Ιούνιο, μετά και την σχετική εισήγηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2025.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το ολλανδικό δικαστήριο υιοθέτησε το οικονομικό μοντέλο που συνέταξε η Oxera, οικονομικός σύμβουλος της ΖΜΘ. Κατά την αξιολόγηση της ζημίας, το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα εμπεριστατωμένα ευρήματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη φύση, την χρονική διάρκεια και την έκταση των καταχρηστικών πρακτικών της ΑΖ στην ελληνική αγορά μπίρας.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των νομικών εκπροσώπων της ΖΜΘ, η σημασία της απόφασης του Πρωτοδικείου του Άμστερνταμ ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, αφού επιβεβαιώνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια μητρική εταιρεία μπορεί να βρεθεί υπόλογη για τις παρανομίες μιας θυγατρικής της. Η εξέλιξη αυτή έχει ευρύτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί νομικό προηγούμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων από πολυεθνικούς ομίλους στην έδρα τους, όταν οι θυγατρικές τους κρίνονται ένοχες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.