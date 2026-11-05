Μικρές μεταβολές καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις επιπτώσεις της επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ενώ θετικά επιδρά στο επενδυτικό κλίμα η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.661,86 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 370,17 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 333,117 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτο 35.019.711 μετοχών της Πειραιώς. Το πακέτο των 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς αφορά σε χθεσινό placement του μετόχου της τράπεζας John Paulson.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Coca Cola HBC (+2,28%), της Eurobank (+1,37%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,17%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,80%), των ΕΛΠΕ (-2,58%), της Aktor (-1,58%) και της Τιτάν (-1,46%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 37 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Coca Cola HBC (+2,28%) και Μοτοδυναμική (+1,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Σπύρου (-10,26%) και Frigoglass (-3,69%).