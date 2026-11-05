Σε πάνω από 610 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι εξαγωγές του κλάδου των ελληνικών καλλυντικών το 2025 μια εξέλιξη που διατηρεί το θετικό πρόσημο και τους πρώτους μήνες του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες στο περιθώριο του πρώτου συνεδρίου της ελληνικής αγοράς καλλυντικών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), ο πρόεδρος Χρήστος Στανίτσας, «μέσα στο 2027 θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για εξωστρέφεια, με στόχο νέα αύξηση των εξαγωγών». Κατά τον ίδιο, ειδικά η αγορά της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ ελκυστική από τις εγχώριες εταιρείες καλλυντικών για τα επόμενα χρόνια, με συγκεκριμένες επαφές να γίνονται ήδη, κυρίως στο Μεξικό, χώρα με καταναλωτική δύναμη 130 εκατ. κατοίκων.

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