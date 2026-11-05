Στα 1,85 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό από την έναρξη του έργου έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε η Lamda Development. Η ζήτηση για κατοικίες παραμένει ισχυρή, με το 82% των διαμερισμάτων στη γειτονιά Little Athens να έχει ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί, ενώ προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες στα δύο μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα, The Ellinikon Mall και Riviera Galleria.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών στο Ελληνικό ανήλθαν σε 272,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 215,1 εκατ. ευρώ.

Little Athens: Πωλήθηκε ή δεσμεύθηκε το 82% των διαμερισμάτων

Η οικιστική ανάπτυξη Little Athens συγκεντρώνει σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα συνολικά 750 διαμερίσματα που έχουν διατεθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 82%. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από πωλήσεις κατοικιών, επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εμπορική δραστηριότητα στο οικιστικό σκέλος της επένδυσης.

Παράλληλα, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό έχουν ξεπεράσει τα 1,85 δισ. ευρώ από την έναρξη της επένδυσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο ανήλθαν σε 455 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 567 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μέχρι το τέλος του εννεαμήνου δεν είχαν εκταμιευθεί τραπεζικά δάνεια για το έργο, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής 232 εκατ. ευρώ από τις δανείστριες τράπεζες.

Εμπορικά κέντρα: Συμφωνίες μίσθωσης για το 75% και 76% των επιφανειών

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο εμπορικό σκέλος της ανάπτυξης, με τις συμφωνίες μίσθωσης να καλύπτουν ήδη μεγάλο μέρος των δύο νέων εμπορικών προορισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Lamda Development, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT), δηλαδή βασικοί εμπορικοί όροι μίσθωσης με υποψήφιους μισθωτές, για το 75% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) του The Ellinikon Mall και για το 76% της αντίστοιχης επιφάνειας της Riviera Galleria.

Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν το ενδιαφέρον επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας για την παρουσία τους στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς. Πρόκειται για συμφωνημένους βασικούς όρους μίσθωσης και όχι κατ’ ανάγκην για οριστικά υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Στη Riviera Galleria, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται, περιλαμβάνοντας τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις εργασίες στις όψεις και στα στέγαστρα, την κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες στους εξωτερικούς χώρους.

Η πρώτη εμπορική μονάδα έχει ήδη παραδοθεί σε μισθωτή, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Στο The Ellinikon Mall, οι εργασίες ξεκίνησαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις εργασίες θεμελίωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δύο αναπτύξεις αποτελούν βασικά τμήματα του εμπορικού σχεδιασμού του Ελληνικού, με στόχο τη δημιουργία νέων προορισμών αγορών, εστίασης και ψυχαγωγίας.

Μαρίνα Αγίου Κοσμά και νέες υποδομές

Στο παραλιακό μέτωπο η Lamda Development συνεχίζει την αναβάθμιση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης του Ελληνικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού έχουν μειωθεί προσωρινά περίπου στο ένα τρίτο της αρχικής δυναμικότητας της μαρίνας, λόγω της απομάκρυνσης σκαφών για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η μαρίνα θα μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερα σκάφη. Η εταιρεία εκτιμά ότι η αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με το παρακείμενο συγκρότημα Riviera Galleria, θα ενισχύσει μελλοντικά τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Στο μεταξύ, το The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες του, σηματοδοτώντας τη μετάβαση ενός ακόμη τμήματος της επένδυσης από την κατασκευαστική φάση στη λειτουργία και την παράδοση υποδομών. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται, ωστόσο, και από αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, καθώς νέα τμήματα του έργου περνούν σταδιακά σε λειτουργία.

Νέες πωλήσεις οικοπέδων

Τον Ιούλιο του 2026 η Lamda Development υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για δύο οικόπεδα στην περιοχή προς πολεοδόμηση «Α-Π2» του Ελληνικού. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μέση τιμή 2.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο οικοδομήσιμης επιφάνειας. Από τη συγκεκριμένη συναλλαγή η εταιρεία αναμένει να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου 31 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την ΙΟΝ για την ολοκλήρωση συμφωνίας, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν σύγκλιση στα βασικά εμπορικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση επίτευξης οριστικής εμπορικής συμφωνίας.

Σε επίπεδο κατασκευαστικής δραστηριότητας, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για κτίρια και έργα υποδομών στο Ελληνικό ανήλθαν σε 415 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2026. Από την έναρξη της επένδυσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών έχει διαμορφωθεί σε 1,405 δισ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι στο Ελληνικό η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να προχωρά δυναμικά, ενώ τα πρώτα ορόσημα έχουν ήδη επιτευχθεί συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έναρξης λειτουργίας του The Ellinikon Sports Park. Οι ισχυρές ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ισχυρή θέση ρευστότητας. «Προτεραιότητά μας είναι η παράδοση οικιστικών μονάδων στο Little Athens το 2027, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, καθώς και η ολοκλήρωση της παραλιακής ζώνης, έως το καλοκαίρι, που θα αλλάξει την εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας», αναφέρει ο κ. Αθανασίου.