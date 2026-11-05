Σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές επιχειρήσεις τον Νοέμβριο του 2026, μέσα από δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ και των Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρίας συμβούλων Anodos, οι επιδοτήσεις φτάνουν έως το 80%, ενώ ο προϋπολογισμός ορισμένων επενδυτικών σχεδίων μπορεί να αγγίξει τα 40 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι παραδοσιακοί παραγωγικοί κλάδοι όσο και οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται από την Anodos οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα παρακάτω:

Αγροδιατροφή: Ενισχύσεις έως 75%

Το καθεστώς «Αγροδιατροφή» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στηρίζει επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την τυποποίηση τροφίμων. Επιλέξιμες είναι δραστηριότητες όπως καλλιέργειες, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, μελισσοκομία, αλλά και η επεξεργασία προϊόντων όπως ελαιόλαδο, γάλα, κρέας, οίνος και μέλι.

Η ενίσχυση στην πρωτογενή παραγωγή φτάνει το 50% στην περιφέρεια και το 60% για νέους αγρότες έως 40 ετών και μικρά νησιά του Αιγαίου, ενώ στη μεταποίηση μπορεί να ανέλθει έως 75%. Η μέγιστη ενίσχυση για την πρωτογενή παραγωγή ανέρχεται σε 600.000 ευρώ ανά σχέδιο. Προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2026.

LEADER: Έως 80% για επενδύσεις στην περιφέρεια

Το πρόγραμμα LEADER 2023-2027 χρηματοδοτεί την ίδρυση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 80%, ανάλογα με την περιοχή και τους όρους της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μελέτες και η τεχνική υποστήριξη, ενώ η αγορά γης καλύπτεται έως το 10% του προϋπολογισμού. Ανοιχτές τοπικές προσκλήσεις έχουν δημοσιευθεί σε Ημαθία, Ήπειρο, Καβάλα-Θάσο, Καρδίτσα, Λάρισα, Νήσους Αττικής, Πέλλα και Ρέθυμνο, με προθεσμίες που φτάνουν έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Επενδύσεις έως 40 εκατ. ευρώ

Η δράση για τις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ αφορά τη Δυτική Μακεδονία και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης. Απευθύνεται σε ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, με επιλέξιμους προϋπολογισμούς από 300.000 έως 12 εκατ. ευρώ για τις πρώτες και από 5 έως 40 εκατ. ευρώ για τις δεύτερες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 50% έως 70%. Προθεσμία: 16 Νοεμβρίου 2026.

Άμυνα και στρατηγικές τεχνολογίες

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει και η προθεσμία για το καθεστώς ενίσχυσης επενδύσεων διπλής χρήσης στους τομείς άμυνας, οχημάτων και αεροσκαφών. Αφορά επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιλέξιμο κόστος 3 εκατ. ευρώ και προσφέρει φορολογική υπερέκπτωση δαπανών και ταχεία αδειοδότηση.

Παράλληλα, η δράση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης STEP και Defence απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους και στρατηγική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους τομείς. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κατάρτισης κυμαίνεται από 150.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ, με επιδότηση 50% και δημόσια χρηματοδότηση έως 600.000 ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Έρευνα και καινοτομία: Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης

Στην Αττική, οι «Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας» ενισχύουν συνεργασίες επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός φτάνει έως 400.000 ευρώ ανά έργο, με επιδότηση έως 80%. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Στην Κρήτη, το πρόγραμμα «Καινοτομώ στην Κρήτη» χρηματοδοτεί υφιστάμενες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 75% και προθεσμία την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται επίσης νέες δράσεις του ΕΣΠΑ και των Περιφερειακών Προγραμμάτων για στρατηγικές τεχνολογίες STEP και άμυνα, την ψηφιακή προσαρμογή επιχειρήσεων στην Αττική και την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Το χρηματοδοτικό περιβάλλον του Νοεμβρίου προσφέρει επιλογές σε επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους και κλάδου. Ωστόσο, η γεωγραφική επιλεξιμότητα, το ύψος της επένδυσης και οι ειδικοί όροι κάθε πρόσκλησης καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη προετοιμασία των φακέλων, ιδιαίτερα για τις δράσεις που ολοκληρώνουν τις υποβολές τους μέσα στον μήνα.