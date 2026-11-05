Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ο συνολικός φορολογικός λογαριασμός στην Ελλάδα παραμένει βαρύς. Έξι χρόνια μετά το 2019, η φορολογική επιβάρυνση εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο 41,3% του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το κράτος εισπράττει πλέον πάνω από 103 δισ. ευρώ ετησίως από φόρους και εισφορές. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη υψηλότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους έμμεσους φόρους, με την κατανάλωση να σηκώνει μεγάλο μέρος του φορολογικού βάρους.

Τα στοιχεία προκύπτουν από νέα μελέτη του ΚΕΦίΜ, σύμφωνα με την οποία η συνολική φορολογική επιβάρυνση διαμορφώθηκε το 2025 στο 41,3% του ΑΕΠ, ακριβώς όσο και το 2019, έναντι 37,9% στην ΕΕ. Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά 35% σε ονομαστικούς όρους, από 76,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 103,2 δισ. ευρώ το 2025.

Η κατανάλωση

Η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη στην ΕΕ ως προς την επιβάρυνση από έμμεσους φόρους, με τα έσοδα να αντιστοιχούν στο 17,2% του ΑΕΠ, έναντι 13,4% στην ΕΕ. Μόνο ο ΦΠΑ αποφέρει έσοδα ίσα με το 9,4% του ΑΕΠ, έναντι 7,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα, η επιβάρυνση από άμεσους φόρους είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 11% του ΑΕΠ έναντι 12,2%, ενώ οι κοινωνικές εισφορές κινούνται υψηλότερα, στο 13% έναντι 12,1%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η διατήρηση της φορολογικής επιβάρυνσης στα ίδια επίπεδα, παρά τις μειώσεις των συντελεστών, συνδέεται με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, την αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων και τον πληθωρισμό. Ρόλο παίζει και η μη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων στον ίδιο βαθμό με την αύξηση των ονομαστικών μισθών.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Αποκαλυπτική είναι και η εικόνα των κοινωνικών δαπανών. Από κάθε 1.000 ευρώ που δαπανά το ελληνικό κράτος για κοινωνική προστασία, τα 786 ευρώ κατευθύνονται σε συντάξεις γήρατος και επιζώντων, έναντι 618 ευρώ στην ΕΕ. Μόλις 51 ευρώ διατίθενται για την οικογένεια και τα παιδιά, έναντι 124 ευρώ στην ΕΕ, και 85 ευρώ για ασθένεια και αναπηρία, έναντι 141 ευρώ.

Χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Το 2024 αντιστοιχούσαν στο 5,7% και στο 3,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα, έναντι 6,8% και 5% στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Νίκος Ρώμπαπας, επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη ουσιαστικά περιθώρια φορολογικών ελαφρύνσεων, ιδιαίτερα στην κατανάλωση, ενώ θέτει ζήτημα επανεξέτασης των προτεραιοτήτων των δημόσιων δαπανών, με μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών.