Την ευκαιρία να τακτοποιήσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με έξτρα ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε χιλιάδες ιδιοκτήτες. Λάθη στα τετραγωνικά, ξεχασμένα ακίνητα, ανακριβή ποσοστά συνιδιοκτησίας και παραλείψεις θα μπορούν να διορθωθούν χωρίς να ενεργοποιηθεί η «παγίδα» του αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, των τόκων και των προστίμων.

Το φορολογικό «συγχωροχάρτι» έρχεται ενόψει της ενεργοποίησης, τον Δεκέμβριο του 2026, του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα συγκεντρώνει τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων. Με το νέο σύστημα οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγχουν πώς αποτυπώνονται τα ακίνητά τους, να εντοπίζουν αποκλίσεις και να προχωρούν στις αναγκαίες διορθώσεις, ώστε η εικόνα της περιουσίας τους να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ρύθμιση

Το άρθρο 51 του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, που κατατέθηκε στη Βουλή, ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 των ετών 2014 έως και 2026 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, τόκων και προστίμων που θα προέκυπταν από τις διορθώσεις.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά από τα πραγματικά ή έχει παραλείψει να εμφανίσει κάποιο ακίνητο στο Ε9 θα μπορεί να αποκαταστήσει το λάθος χωρίς να του καταλογιστεί αναδρομικά ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα χρόνια που καλύπτει η ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει για ανακριβή ποσοστά συνιδιοκτησίας, λανθασμένη αναγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, αλλά και ελλείψεις στην περιγραφή των ακινήτων.

Οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να περιμένουν την πρεμιέρα του ΜΙΔΑ για να ξεκινήσουν τις διορθώσεις. Με την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης, θα μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις μέσω της εφαρμογής Ε9 της ΑΑΔΕ.

Πότε λήγει η προθεσμία

Το χρονόμετρο για τις διορθώσεις θα αρχίσει να μετρά από την παραγωγική λειτουργία του ΜΙΔΑ. Η διάταξη προβλέπει ότι οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου.

Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το ΜΙΔΑ τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Δεκέμβριο του 2026, η προθεσμία θα εκπνεύσει στις 30 Απριλίου 2027. Πάντως, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια. Η ευνοϊκή μεταχείριση αφορά τις διορθώσεις από τις οποίες θα προέκυπτε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Εάν, αντίθετα, η μεταβολή των στοιχείων οδηγεί σε μείωση του ΕΝΦΙΑ ή σε επιστροφή φόρου, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και οι προθεσμίες παραγραφής.

Ο οδηγός των διορθώσεων

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία, ως εξής: