Τον κίνδυνο καθυστερήσεων στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εντός του 2027, με πιθανές επιπτώσεις στα επιχειρησιακά σχέδια του προγράμματος «Ηρακλής», επισημαίνει η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νέου νομοσχεδίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Σε αναλυτική ανακοίνωσή της, η Ένωση δηλώνει ότι στηρίζει τα μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας και της ενημέρωσης των δανειοληπτών, εκφράζει ωστόσο επιφυλάξεις για ορισμένες διατάξεις, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν νέες καθυστερήσεις και περιθώρια καταχρηστικής αξιοποίησης των ρυθμίσεων.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τον ρόλο των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, υποστηρίζοντας ότι έχουν συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών και στην επίτευξη συναινετικών λύσεων.

Στήριξη στα μέτρα διαφάνειας και στην ενημέρωση εντός 45 ημερών

Η ΕΕΔΑΔΠ δηλώνει ότι στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χορήγηση των δανειακών συμβάσεων, του ιστορικού πληρωμών και της αναλυτικής εικόνας της οφειλής εντός 45 ημερών, η δημοσιοποίηση στοιχείων των servicers, η καθιέρωση σαφών προθεσμιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η ενίσχυση της εποπτείας.

Σύμφωνα με την Ένωση, παρότι οι νέες υποχρεώσεις είναι απαιτητικές από λειτουργικής πλευράς, μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πιστωτών και οφειλετών.

Η ΕΕΔΑΔΠ επισημαίνει ακόμη ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων, αλλά λειτουργούν για λογαριασμό των επενδυτών που κατέχουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια.

Από τα 118,5 στα 82,8 δισ. ευρώ το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος

Η Ένωση επικαλείται στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία το μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος μειώθηκε από 118,5 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2016 σε 82,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026.

Πρόκειται για μείωση 35,7 δισ. ευρώ, την οποία η ΕΕΔΑΔΠ αποδίδει κυρίως σε εισπράξεις και συναινετικές διευθετήσεις.

Όπως αναφέρει, οι εταιρείες διαχείρισης προχωρούν σε ρυθμίσεις οφειλών ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων προέρχεται από συναινετικές λύσεις και όχι από πλειστηριασμούς.

Κατά την Ένωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η προστασία των οφειλετών και η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Επιφυλάξεις για τις αυτόματες κυρώσεις – Τι λένε οι servicers

Ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού της Ένωσης αφορά τις διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις εις βάρος των εταιρειών διαχείρισης.

Όπως αναφέρει, ορισμένες ρυθμίσεις επιτρέπουν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, τη διακοπή της τοκοφορίας ή την πίστωση πέντε δόσεων έναντι της οφειλής.

Η ΕΕΔΑΔΠ εκφράζει την ανησυχία ότι η επιβολή αυτόματων κυρώσεων χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση ή αξιολόγηση από την εποπτική αρχή θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια καταχρηστικής αξιοποίησης.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να προκύψουν νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ πιστωτών και οφειλετών λόγω διαφορετικών ερμηνειών των διατάξεων.

Φόβοι για καθυστερήσεις το 2027 και επιπτώσεις στον «Ηρακλή»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ένωση στη νέα Διαδικασία Διμερών Ρυθμίσεων, η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Η ΕΕΔΑΔΠ αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας επίσημης και δομημένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η νέα διαδικασία θα είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως προηγούμενων ρυθμίσεων και διαπραγματεύσεων, ενώ απαιτείται χρόνος για την τεχνική υλοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για τον λόγο αυτό εκτιμά ότι θα σημειωθούν καθυστερήσεις μέσα στο 2027 σε ήδη δρομολογημένες διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα επιχειρησιακά σχέδια των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

Η Ένωση εκφράζει την ελπίδα ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις θα αντισταθμιστούν από την αύξηση των συναινετικών ρυθμίσεων μέσω του νέου μηχανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή» οι στόχοι των ρυθμίσεων έχουν επιτευχθεί ή και ξεπεραστεί, ενώ οι υστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στις ανακτήσεις μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι υποστηρίζουν για την αποσυρθείσα διάταξη περί εκτελεστού τίτλου

Η ΕΕΔΑΔΠ τοποθετείται και για την απόφαση της κυβέρνησης να μην ενσωματώσει στο νομοσχέδιο τη διάταξη σχετικά με τον εκτελεστό τίτλο.

Αναφέρει ότι σέβεται την κυβερνητική επιλογή, υποστηρίζει ωστόσο ότι η δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει ορισμένων ιδιωτικών πράξεων δεν αποτελεί κάτι καινούριο στην ελληνική έννομη τάξη.

Επικαλείται, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό πλαίσιο του 1923 για τις τραπεζικές συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων, καθώς και την εκτελεστότητα συμβολαιογραφικών εγγράφων και πρακτικών συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης.

Κατά την Ένωση, όταν ένας οφειλέτης αποδέχεται έπειτα από διαπραγμάτευση τη ρύθμιση μιας οφειλής, δεν θα πρέπει να απαιτείται εκ νέου δικαστική διαδικασία αποκλειστικά για τη διαπίστωση της ύπαρξής της.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι διατηρούνται οι δυνατότητες δικαστικής αμφισβήτησης της οφειλής και προσβολής των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

«Λιγότερα από 1% τα παράπονα» – Η θέση για τα πρόστιμα

Αναφερόμενη στο νέο πλαίσιο επιβολής προστίμων, η ΕΕΔΑΔΠ σημειώνει ότι πρόκειται για ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα κυρώσεων.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι δείκτες εξυπηρέτησης των οφειλετών έχουν βελτιωθεί και ότι τα παράπονα αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό μικρότερο του 1% των υποθέσεων που βρίσκονται υπό διαχείριση.

Ζητά, επομένως, κατά την εφαρμογή του νέου πλαισίου να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα του κλάδου και όχι αποκλειστικά μεμονωμένες περιπτώσεις.

Προειδοποίηση για τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές»

Κλείνοντας, η Ένωση επισημαίνει ότι οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις πρέπει να διασφαλίζουν τόσο την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών όσο και τη συνέχιση της αποπληρωμής των οφειλών.

Υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές διαδικασίες ρύθμισης, όπως ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, οι διμερείς ρυθμίσεις και οι προτάσεις πριν από τον πλειστηριασμό, πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις.

Παράλληλα, ζητά να αποτραπεί η αξιοποίηση των νέων ρυθμίσεων από όσους χαρακτηρίζει «στρατηγικούς κακοπληρωτές», υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εις βάρος των συνεπών οφειλετών, των πιστωτών και της οικονομίας.

Η ΕΕΔΑΔΠ καταλήγει ότι οι εταιρείες διαχείρισης θα συνεχίσουν να λειτουργούν σύμφωνα με το νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τόσο τον κοινωνικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους όσο και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δημόσιο και τους φορολογουμένους.