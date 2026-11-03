Σε 994 ανέρχονται οι κωδικοί προϊόντων που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στη Β΄ φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026, με τη μέση μείωση της βασικής τιμής ραφιού να διαμορφώνεται στο 7,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, από το σύνολο των προϊόντων, 628 είναι επώνυμα, με μέση μείωση τιμής 6,7%, ενώ 307 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μέση μείωση να ανέρχεται στο 8%. Παράλληλα, στη λίστα περιλαμβάνονται 59 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση 7,3%.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς συνεχίζονται οι επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την ένταξη περισσότερων προϊόντων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πάνω στη μειωμένη βασική τιμή μπορούν να εφαρμόζονται επιπλέον προσφορές, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι εθελοντική και κάθε επιχείρηση επιλέγει αυτοτελώς τα προϊόντα που θα εντάξει, καθώς και το ύψος των μειώσεων.

Οι συμμετέχοντες κωδικοί προϊόντων θα είναι διαθέσιμοι από τις 4 Νοεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να τους εντοπίζουν και να ενημερώνονται για τις τιμές τους.