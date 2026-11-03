Τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9.

Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως τόνισε ο ίδιος, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου με το ΦΠΑ στο 24% και υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Ο ΦΠΑ θα μειωθεί στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% ως κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης, με ισχύ από 01/01/2027», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε, επίσης, ότι έχει ζητήσει να εξεταστούν προγράμματα δωρεάν παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία, με προτεραιότητα σε περιοχές, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «άλλες στοχευμένες μειώσεις θα τις δούμε από το 2028 και μετά».

Όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «θα είναι μια μικρή ελάφρυνση, αλλά είναι μία κίνηση στοιχειώδους κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης. Έχουμε ήδη μειώσει τον ΦΠΑ. Από τη μια είναι δημοσιονομικό αλλά και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός και τις μειώσεις φόρων και τη μείωση του ΦΠΑ».