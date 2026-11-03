Πρόστιμο ύψους 521.864 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εταιρεία ΚΤΕΝΑΣ, για καθορισμό τιμών μεταπώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα και παρεμπόδιση της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την ομόφωνη απόφαση 924/2026, αποδέχθηκε την πρόταση διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλε η εταιρεία και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο 521.864 ευρώ, για παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, από τα στοιχεία της υπόθεσης προέκυψε ότι η εταιρεία εφάρμοζε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, επιβάλλοντας ενιαίο τιμοκατάλογο λιανικής μέσω συστηματικής παρακολούθησης των τιμών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και στην πλατφόρμα Skroutz.

Η συμμόρφωση των διανομέων διασφαλιζόταν μέσω μηχανισμού καταγγελιών μεταξύ των λιανοπωλητών, αλλά και με απειλές επιβολής κυρώσεων από την εταιρεία. Οι κυρώσεις περιλάμβαναν τη διακοπή παραδόσεων προϊόντων και την καταγγελία της εμπορικής συνεργασίας.

Επιπλέον, η εταιρεία επέβαλε στους μεταπωλητές την υποχρέωση να μην αναγράφουν τιμές στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρακτική αυτή περιόριζε ουσιωδώς τις διαδικτυακές και τις παθητικές πωλήσεις προς τους καταναλωτές.

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής, παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, κυρίως σκύλους και γάτες. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από μήνυμα που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανώνυμης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τον Νοέμβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται στην ίδια έρευνα από την οποία προέκυψε και η απόφαση 901/2026 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις προμήθειας ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς.