Υποχώρησε ελαφρώς τον Οκτώβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, καθώς διαμορφώθηκε στις 106,9 μονάδες, από 107,6 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η εξασθένιση αυτή προέρχεται από σχετική επιδείνωση των προσδοκιών στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο, με τις κατασκευές να κινούνται ανοδικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί μετά από ένα τετράμηνο ανοδικής πορείας.

Στις κατασκευές, παρατηρείται μικρή βελτίωση, αποκλειστικά λόγω των δημόσιων έργων, ενώ στο λιανικό εμπόριο υπάρχει μικρή εξασθένιση, λόγω των απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές πωλήσεις. Στις υπηρεσίες καταγράφεται ήπια υποχώρηση, λόγω των λιγότερο αισιόδοξων εκτιμήσεων για όλους τους επιμέρους παράγοντες τους σχετικού δείκτη.

Στη βιομηχανία, το επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης καθώς και οι υπόλοιποι παράγοντες που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη καταγράφουν πτωτικές τάσεις.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, διατυπώνουν πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ παράλληλα εξασθενεί η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές.

«Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και ιδίως οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας και η επιμονή του πληθωρισμού επηρεάζουν σημαντικά τις προσδοκίες. Οι εξελίξεις σε αυτές τις πτυχές της οικονομίας θα επηρεάσουν το οικονομικό κλίμα κατά το επόμενο διάστημα» επισημαίνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Πιο αναλυτικά:

-στη βιομηχανία, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση υποχώρησε σημαντικά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες εξασθένισε ελαφρά, όπως και το ύψος των αποθεμάτων.

-στις κατασκευές, οι ήπια θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν ηπιότερα.

-στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν ελαφρά, ενώ παράλληλα ήπια πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται αντίστοιχα.

-στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της.

-στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν σημαντικά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ υποχώρησε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.