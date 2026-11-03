Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Πτωτικά κινούνται και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.584,70 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,68%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,52 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+0,87%), του ΟΤΕ (+0,69%) και της Aegean Airlines (+0,55%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,80%), της ΔΕΗ (-1,53%), της Aktor (-1,35%) και της Elvalhalcor (-1,28%).

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές,51 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Mevaco (+1,28%) και Autohellas (+1,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-7,41%) και Παϊρης (-6,80%).