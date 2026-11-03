Στη φυλακή οδηγείται ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκούν, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές, με τις τουρκικές Αρχές να του αποδίδουν κατηγορίες για δωροδοκία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα διεξάγεται από το Γραφείο Ερευνών για τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και τα Εγκλήματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Εργκούν είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της «συμμετοχής σε οργάνωση που έχει συσταθεί με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων» και της «δωροδοκίας». Μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών διαδικασιών, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Αφού έδωσε κατάθεση στον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή με αίτημα την προφυλάκισή του για το αδίκημα της «αποδοχής δωροδοκίας». Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του Κορκμάζ Εργκούν

Η σύλληψη του Κορκμάζ Εργκούν οδήγησε και σε αλλαγή στη διοικητική ηγεσία του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026, αποφασίστηκε ο διορισμός του Ατίλα Τουρελί στη θέση του γενικού διευθυντή, με προσωρινή ανάθεση καθηκόντων.

Ο Τουρελί, ο οποίος μέχρι τότε κατείχε τη θέση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, ανέλαβε προσωρινά τη διοίκηση του οργανισμού.

Ποιος είναι ο Κορκμάζ Εργκούν

Ο Κορκμάζ Εργκούν ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μαρμαρά.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, είχε την ευθύνη για την αξιολόγηση των δημόσιων εγγραφών πολυάριθμων εταιρειών, καθώς και για την εξέταση εισηγμένων επιχειρήσεων και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της αγοράς.

Παράλληλα, ο Εργκούν κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τακασμπάνκ, ενώ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (WFE).