Την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια έρευνας-καινοτομίας που εντάσσονται σε προτεραιότητες τομέων της στρατηγικής RIS3, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:

Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Υγεία και Φάρμακα

έχει ως στόχο σχετική δράση, οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 16 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Δαπάνες προσωπικού

Ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο – Έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο (αποσβέσεις) – Έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική κατηγορία

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της πράξης

Προϋπολογισμός: €5.000.000

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε.