Την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια έρευνας-καινοτομίας που εντάσσονται σε προτεραιότητες τομέων της στρατηγικής RIS3, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:
- Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Υγεία και Φάρμακα
έχει ως στόχο σχετική δράση, οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 16 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.
ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
- Δαπάνες προσωπικού
- Ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο – Έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
- Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
- Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο (αποσβέσεις) – Έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
- Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
- Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
- Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική κατηγορία
- Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της πράξης
Προϋπολογισμός: €5.000.000
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