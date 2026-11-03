Την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια έρευνας-καινοτομίας που εντάσσονται σε προτεραιότητες τομέων της στρατηγικής RIS3, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:

  • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Υγεία και Φάρμακα

έχει ως στόχο σχετική δράση, οι αιτήσεις για την οποία θα ανοίξουν στις 16 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
  • Δαπάνες προσωπικού
  • Ερευνητές και τεχνικοί στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο – Έως 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
  • Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο (αποσβέσεις) – Έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
  • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
  • Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική κατηγορία
  • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της πράξης

Προϋπολογισμός: €5.000.000

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