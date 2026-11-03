Με τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του βρίσκεται αντιμέτωπος ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ένας από τους ιστορικότερους ναυταθλητικούς συλλόγους της πόλης, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 161.000 ευρώ από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για παράνομη χρήση αιγιαλού και παραλίας.

Το ύψος του προστίμου αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 76% των ετήσιων δηλωθέντων εσόδων του σωματείου, προκαλώντας σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και θέτοντας, σύμφωνα με τη διοίκησή του, σε αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Η παράβαση αφορά εγκαταστάσεις και υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των θαλάσσιων αθλημάτων, όπως ράμπες καθέλκυσης σκαφών, γλίστρες, πλακόστρωτες επιφάνειες, καθώς και έναν μικρό λιμενοβραχίονα.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1933 και μετρά περισσότερες από εννέα δεκαετίες παρουσίας στον ναυταθλητισμό της πόλης. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η οποία, όπως επισημαίνει η διοίκησή του, απειλεί τη βιωσιμότητα του ιστορικού σωματείου.