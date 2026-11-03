Περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότεροι μισθοί και μεγαλύτερα εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ελλάδα, οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν ξεπεράσει τους άνδρες στο επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Σχεδόν τέσσερις στις δέκα γυναίκες ηλικίας 20-64 ετών δεν εργάζονται, οι μέσες ωριαίες αποδοχές τους υπολείπονται κατά 13,4% των αντίστοιχων των ανδρών, ενώ για μία στις τέσσερις οικονομικά μη ενεργές γυναίκες οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν τον αποκλειστικό λόγο για τον οποίο δεν αναζητεί εργασία.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις με τίτλο «Μεταξύ φύλων: Πορείες, χάσματα και πολιτικές προς την ισότητα», την οποία υπογράφουν η καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιγόνη Λυμπεράκη, η επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Southampton Κατερίνα Γλυνιαδάκη και ο διδάσκων στο Πάντειο Θωμάς Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα διαθέτει ολοένα περισσότερες γυναίκες με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα, αλλά δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει πλήρως αυτό το ανθρώπινο δυναμικό την ώρα που η οικονομία χρειάζεται περισσότερους εργαζομένους και ο πληθυσμός της χώρας γερνά.

Περισσότερα πτυχία, λιγότερες ευκαιρίες

Η εικόνα στην εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ παλαιότερα οι άνδρες υπερτερούσαν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μετά το 2010 η κατάσταση αντιστράφηκε, με τις γυναίκες να καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η μελέτη, το 1992 μόλις το 10% των γυναικών ηλικίας 25-64 ετών είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι 15% των ανδρών. Το 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν διαμορφωθεί στο 36% για τις γυναίκες και στο 33% για τους άνδρες.

Ωστόσο, το προβάδισμα των γυναικών στην εκπαίδευση δεν μεταφέρεται με την ίδια ένταση στην αγορά εργασίας. Οι διαφορές εμφανίζονται ήδη από την επιλογή των σπουδών, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τεχνολογικούς και επιστημονικούς κλάδους.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση «She Figures 2024», οι γυναίκες στην Ελλάδα αποτελούσαν μόλις το 30% των αυτοαπασχολούμενων στους τομείς της Επιστήμης και Μηχανικής και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με βάση τα στοιχεία του 2021. Η μελέτη συνδέει την εικόνα αυτή και με τα στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των κοριτσιών, περιορίζοντας την παρουσία τους σε ειδικότητες με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης.

Στην προτελευταία θέση της Ευρώπης

Μεγαλύτερη είναι η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη στην απασχόληση των γυναικών. Το 2024 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών διαμορφώθηκε στο 59,9%, κατατάσσοντας τη χώρα στην 26η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτάνει περίπου τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Η πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν είναι σημαντική. Το 1983 το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν κοντά στο 37%, ενώ μόνο κατά την περίοδο 2021-2024 καταγράφηκε αύξηση περίπου έξι ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες προχώρησαν ταχύτερα.

Το χάσμα απασχόλησης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα φτάνει τις 18,8 ποσοστιαίες μονάδες, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στις 10 μονάδες. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά στην ΕΕ. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στις ηλικίες 55-64 ετών το χάσμα φτάνει τις 22,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στον μεταναστευτικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών προσεγγίζει τις 40 μονάδες.

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία του 2024 που παραθέτει η μελέτη, η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 12,8%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται και οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Μία στις τέσσερις οικονομικά μη ενεργές Ελληνίδες δηλώνει ότι δεν αναζητεί εργασία αποκλειστικά επειδή πρέπει να φροντίζει παιδιά ή ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, όχι απαραίτητα από επιλογή, αλλά εξαιτίας των υποχρεώσεων φροντίδας.

Χαμηλότεροι μισθοί

Οι ανισότητες δεν περιορίζονται στην πρόσβαση στην εργασία, αλλά συνεχίζονται και στον μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που περιλαμβάνονται στη μελέτη, το μη προσαρμοσμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ανήλθε στο 13,4% το 2024, έναντι 11,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη δείχνει ότι η πρόοδος δεν είναι συνεχής. Το μισθολογικό χάσμα είχε περιοριστεί από 15% το 2010 σε 10,4% το 2018, για να αυξηθεί εκ νέου στο 13,4% το 2024. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, οι μισθολογικές διαφορές παραμένουν σημαντικές. Ο συγκεκριμένος δείκτης συγκρίνει τις μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές ανδρών και γυναικών, χωρίς να απομονώνει τις διαφορές που οφείλονται στο επάγγελμα, στη θέση εργασίας ή στην προϋπηρεσία.

Η «ποινή της μητρότητας»

Η μελέτη αναδεικνύει ως σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων τη λεγόμενη «ποινή της μητρότητας». Ενώ στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής ζωής οι αποδοχές των ανδρών και των γυναικών βρίσκονται σχετικά κοντά, η απόσταση μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα μετά την απόκτηση παιδιών. Ενδεικτικά, παλαιότερη ανάλυση στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2008, την οποία επικαλείται η μελέτη, έδειχνε ότι μια εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας 45 ετών χωρίς παιδιά αμειβόταν κατά 23,5% λιγότερο από έναν άνδρα της ίδιας ηλικίας. Για τις μητέρες, η διαφορά έφτανε στο 41,4%. Πρόκειται για ιστορικά στοιχεία που αποτυπώνουν την επίδραση της μητρότητας στις μισθολογικές ανισότητες και όχι για σημερινές εκτιμήσεις.

Οι χαμηλότερες αποδοχές, οι διακοπές της επαγγελματικής δραστηριότητας και τα λιγότερα χρόνια ασφάλισης επηρεάζουν και τη συνταξιοδότηση. Στην Ελλάδα, το χάσμα στη συνταξιοδοτική κάλυψη μεταξύ ανδρών και γυναικών ηλικίας 65-79 ετών φτάνει περίπου τις 16 ποσοστιαίες μονάδες.