Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά ετοιμάζονται να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την επιστροφή ενοικίου, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται έως τις 27 Νοεμβρίου 2026. Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε ένα από τα δώδεκα ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025, με το ποσό να φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και να αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, μάλιστα, η επιστροφή θα είναι διπλή.

Φέτος, περισσότεροι ενοικιαστές θα μοιραστούν την ενίσχυση, καθώς τα εισοδηματικά όρια ανεβαίνουν και διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων. Στη λίστα προστίθενται νοικοκυριά τα οποία, με βάση τα προηγούμενα κριτήρια, δεν μπορούσαν να λάβουν την επιστροφή.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ ξεσκονίζει μισθωτήρια και φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί συμφωνούν μεταξύ τους. Στο επίκεντρο των διασταυρώσεων βρίσκονται τα ποσά των ενοικίων, οι δηλώσεις των ιδιοκτητών και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Όσοι εμφανίζονται να έχουν δηλώσει μεγαλύτερα μισθώματα από αυτά που πραγματικά κατέβαλαν, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με επιστροφή της ενίσχυσης εντόκως και αποκλεισμό από το μέτρο για τρία χρόνια.

Ποιοι παίρνουν δύο ενοίκια

Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν «εκτός έδρας», στην περιφέρεια, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια, χωρίς να εξετάζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι νέοι δικαιούχοι

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων ανοίγει την πόρτα της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερα νοικοκυριά. Ειδικότερα:

Άγαμοι: Το εισοδηματικό όριο αυξήθηκε από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης: Το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, έναντι 4.000 ευρώ προηγουμένως.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο ανέβηκε στις 39.000 ευρώ από 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Εκτός από το εισόδημα, για την κύρια κατοικία εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Το όριο ξεκινά από τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα ποσά

Το ποσό της επιστροφής προκύπτει από το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν το 2025, διαιρούμενο διά δώδεκα. Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία ορίζεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, για μια οικογένεια με δύο παιδιά, η επιστροφή μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ εφόσον το ποσό που προκύπτει από τα ενοίκια του έτους δικαιολογεί την καταβολή της. Σε καμία περίπτωση η προσαύξηση λόγω παιδιών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση μεγαλύτερη από το ένα δωδέκατο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση για τα παιδιά εφαρμόζεται για κάθε γονέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ρύθμισης.

Φοιτητική κατοικία

Ξεχωριστή επιστροφή ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ανά φοιτητή, προβλέπεται για τη φοιτητική κατοικία. Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά της ίδιας οικογένειας διαμένουν στο ίδιο μισθωμένο φοιτητικό σπίτι, η επιστροφή χορηγείται μία φορά και όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί.

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται σε όσους νοίκιαζαν κατοικία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμη και εάν η μίσθωση διήρκεσε λίγους μήνες, ο ενοικιαστής μπορεί να λάβει επιστροφή για τα ποσά που κατέβαλε.

Οι διασταυρώσεις

Πριν από την πίστωση των ποσών, η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών και τα εισοδήματα από ακίνητα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα πραγματικά μισθώματα. Για τον υπολογισμό της επιστροφής δεν αρκεί το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο, καθώς λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Εάν ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα μισθώματα που εμφανίζονται ως πραγματικά εισπραχθέντα και όχι το συνολικό ποσό της μίσθωσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβείς δηλώσεις οι οποίες οδήγησαν σε αδικαιολόγητη καταβολή χρημάτων, οι δικαιούχοι καλούνται να επιστρέψουν τα ποσά με τόκο, ενώ χάνουν το δικαίωμα να λάβουν επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.