Το Blue Lagoon, ένα από τα διασημότερα γεωθερμικά αξιοθέατα της Ισλανδίας, σχεδιάζει την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο του Ρέικιαβικ μέσα στον Νοέμβριο, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα, χρηματοδοτώντας νέες πολυτελείς εγκαταστάσεις και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της.

Η επιχείρηση, η αξία της οποίας εκτιμήθηκε σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα από δύο διαφορετικές συναλλαγές το περασμένο καλοκαίρι, προετοιμάζεται για την είσοδό της στη χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στους Financial Times η διευθύνουσα σύμβουλος και ο ιδρυτής της.

Στα επενδυτικά της σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία ενός ορεινού τουριστικού συγκροτήματος, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ευεξίας κοντά σε παγετώνες και η εξαγορά εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τουρισμό περιπέτειας.

Από γεωθερμική λίμνη σε διεθνή τουριστικό προορισμό

Το Blue Lagoon συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ισλανδίας, προσελκύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο των ξένων επισκεπτών που ταξιδεύουν στη χώρα.

Η χαρακτηριστική γαλαζοπράσινη λιμνοθάλασσα τροφοδοτείται από γεωθερμικό νερό, το οποίο προέρχεται από γειτονική μονάδα παραγωγής ενέργειας. Τα νερά της έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη για τις ευεργετικές τους ιδιότητες στο δέρμα.

«Είναι η πιο εμβληματική λιμνοθάλασσα στον κόσμο και φημίζεται για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Ωστόσο, σήμερα η εταιρεία είναι πολύ περισσότερα από αυτό», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος, Σίγκριντουρ Μάργκρετ Όντσντοτιρ.

Πέρα από τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις, ο όμιλος διαθέτει ξενοδοχεία, εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin, τουριστικές υποδομές στα ορεινά της Ισλανδίας και δραστηριότητα στον τομέα των προϊόντων περιποίησης δέρματος.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο, θα αποτελέσει τη μοναδική εισηγμένη τουριστική επιχείρηση της χώρας.

Επενδύσεις εκατομμυρίων σε βουνά και παγετώνες

Η διοίκηση σχεδιάζει να διαθέσει 130 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός νέου ορεινού θερέτρου, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία ενός ακόμη πολυτελούς προορισμού κοντά σε παγετώνα, με πιθανή έναρξη λειτουργίας μεταξύ 2029 και 2031.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η θέση της Ισλανδίας στον διεθνή τουρισμό ευεξίας, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες χαλάρωσης σε ιδιαίτερα φυσικά τοπία.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Γκρίμουρ Σέμουντσεν, ο οποίος είναι γιατρός, δημιούργησε το Blue Lagoon το 1992, αρχικά ως χώρο αξιοποίησης του γεωθερμικού νερού για την αντιμετώπιση της ψωρίασης.

Σήμερα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ισλανδία σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους προορισμούς ιαματικού και θεραπευτικού τουρισμού μέσα στην επόμενη δεκαετία, αξιοποιώντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον από τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη νέα ταξιδιωτική τάση των λεγόμενων «coolcations», δηλαδή των διακοπών σε περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι η Αρκτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον παγκόσμιο τουρισμό.

Η τουριστική έκρηξη της Ισλανδίας

Η Ισλανδία γνώρισε εντυπωσιακή αύξηση των τουριστικών αφίξεων την τελευταία δεκαπενταετία, με τον αριθμό των επισκεπτών να έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί.

Η ηφαιστειακή έκρηξη του Εϊγιαφιατλαγιοκούτλ το 2010, παρά τις σοβαρές αναταράξεις που προκάλεσε τότε στις αερομεταφορές, συνέβαλε στη διεθνή προβολή της χώρας και στην ανάδειξή της ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Κέφλαβικ αυξήθηκαν από περίπου 500.000 το 2010 σε 2,3 εκατομμύρια το 2018. Μετά τη μεγάλη πτώση κατά την πανδημία, η επιβατική κίνηση επανήλθε σε επίπεδα περίπου 2,3 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.

Ο τουρισμός έχει πλέον εξελιχθεί στον σημαντικότερο εξαγωγικό κλάδο της χώρας, η οποία αριθμεί περίπου 400.000 κατοίκους.

Παρότι τα καταλύματα του Blue Lagoon παρουσιάζουν σχεδόν πλήρη πληρότητα τους καλοκαιρινούς μήνες, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη ζήτηση και τον χειμώνα.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται οι γεωθερμικές εμπειρίες, που προσφέρονται όλο τον χρόνο, αλλά και η δυνατότητα παρατήρησης του εντυπωσιακού Βόρειου Σέλαος.

Η απειλή των ηφαιστείων και τα μέτρα προστασίας

Η γειτνίαση του Blue Lagoon με μία από τις πλέον ενεργές ηφαιστειακές περιοχές της Ισλανδίας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη λειτουργία του.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις του 2023 και του 2024 είχαν αναγκάσει την επιχείρηση να αναστείλει τη λειτουργία της για αρκετές εβδομάδες, παρά τα προστατευτικά έργα που κατασκευάστηκαν γύρω από τη γειτονική ενεργειακή εγκατάσταση.

Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα είχε οδηγήσει και στην ακύρωση προηγούμενης προσπάθειας εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο κατά την περίοδο 2023-2024.

Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι τα μέτρα θωράκισης που έχουν πλέον υλοποιηθεί θα περιορίσουν τον κίνδυνο νέων σοβαρών διακοπών λειτουργίας, ακόμη και αν συνεχιστεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Έσοδα 174 εκατ. ευρώ και νέα εξαγορά

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις που παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε επενδυτές, το Blue Lagoon αναμένει για το 2026 έσοδα 174 εκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη 41 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία προωθεί επίσης την εξαγορά της Arctic Adventures, επιχείρησης που ειδικεύεται στις οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες και στον τουρισμό περιπέτειας.

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών της Ισλανδίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η Arctic Adventures αναμένεται να προσθέσει στον όμιλο περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα και 18 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικά κέρδη.

Με τις νέες επενδύσεις και τη σχεδιαζόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή, η Blue Lagoon επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από το διάσημο γεωθερμικό της αξιοθέατο, ενισχύοντας την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά τουρισμού ευεξίας και φυσιολατρικών εμπειριών.